Avioneta de fumigación se accidenta en La Lima, Cortés; esto se sabe

Cortés, Honduras.- Una avioneta dedicada a labores de fumigación agrícola sufrió un accidente la mañana de este martes 7 de julio al precipitarse en una finca bananera del municipio de La Lima, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.
El percance ocurrió cuando la aeronave, que realizaba operaciones en la zona, presentó una emergencia que obligó al piloto a intentar un aterrizaje forzoso. Las causas del incidente aún son investigadas.
Al mando de la avioneta se encontraba Carlos Martínez, quien resultó con diversas lesiones tras el fuerte impacto contra el terreno.
Debido a la rapidez con la que debía recibir atención médica, el piloto fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado en un vehículo particular hacia un centro asistencial.
Qué provocó la emergencia
De manera preliminar, se confirmó que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia antes de accidentarse dentro de la finca bananera.
Por ahora, las autoridades no han determinado qué originó la falla que obligó al piloto a descender de forma imprevista, por lo que se desarrollan las investigaciones técnicas correspondientes.
Mientras se recopila información sobre lo ocurrido, también se evaluarán las condiciones mecánicas de la aeronave para establecer qué provocó el incidente durante el vuelo.