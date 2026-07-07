Avioneta de fumigación se accidenta en La Lima, Cortés; esto se sabe

Cortés, Honduras.- Una avioneta dedicada a labores de fumigación agrícola sufrió un accidente la mañana de este martes 7 de julio al precipitarse en una finca bananera del municipio de La Lima, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

El percance ocurrió cuando la aeronave, que realizaba operaciones en la zona, presentó una emergencia que obligó al piloto a intentar un aterrizaje forzoso. Las causas del incidente aún son investigadas.

Al mando de la avioneta se encontraba Carlos Martínez, quien resultó con diversas lesiones tras el fuerte impacto contra el terreno.