Hallan a dos personas asesinadas en la colonia 14 de Enero de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia volvió a dejar una escena sangrienta en la capital hondureña. Los cuerpos de dos personas asesinadas a balazos fueron encontrados este martes 7 de julio en un sector de la colonia 14 de Enero, en Tegucigalpa, donde las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el doble homicidio. Las víctimas fueron localizadas en un área cubierta de maleza y, hasta el cierre de esta publicación, no han sido identificadas. Sus cadáveres presentaban múltiples impactos de arma de fuego, según la información preliminar conocida en el lugar.

El hallazgo ocurrió horas después de que vecinos de la zona alertaran haber escuchado una serie de detonaciones durante la noche anterior.

Sin embargo, fue hasta la mañana siguiente cuando se descubrió que dos personas habían sido asesinadas y abandonadas en ese sector. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras personal del Ministerio Público comenzó las diligencias para documentar el caso y recopilar los primeros indicios que ayuden a determinar cómo ocurrieron los hechos.



Vecinos escucharon los disparos

Habitantes del sector relataron que alrededor de las 10:00 de la noche escucharon varias detonaciones de arma de fuego, seguidas del paso de motocicletas, situación que generó preocupación entre quienes residen en la colonia.

Uno de los vecinos comentó que además de los disparos se percibió movimiento de motocicletas en el lugar, aunque nadie salió de sus viviendas por temor a convertirse en una nueva víctima de la violencia. Por ahora, las autoridades no han establecido si el crimen ocurrió en el mismo sitio donde fueron encontrados los cuerpos o si las víctimas fueron asesinadas en otro punto y posteriormente abandonadas entre la maleza.



Recuperan los cuerpos