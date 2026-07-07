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Suben a cinco los fallecidos por accidente de bus en Yoro

Nora Cruz permanecía ingresada en el hospital Mario Catarino Rivas desde el día del percance, en el que también estuvieron involucrados un pick-up y una motocicleta

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 07:57
Suben a cinco los fallecidos por accidente de bus en Yoro

Nora Cruz falleció en el hospital Mario Catarino Rivas y se convirtió en la quinta víctima mortal del accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en Yoro.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- La tragedia provocada por el accidente de tránsito registrado el pasado domingo 5 de julio en el departamento de Yoro continúa dejando víctimas.

Este lunes 7 de juio se confirmó el fallecimiento de Nora Cruz, una joven originaria del municipio de Sulaco que permanecía hospitalizada desde el día del percance, elevando a cinco el número de personas que perdieron la vida.

La mujer recibía atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, debido a las graves lesiones que sufrió durante la colisión.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su muerte fue confirmada en las últimas horas.

Con este deceso, aumenta el saldo mortal del accidente ocurrido en el sector de La Regina, jurisdicción del municipio de Morazán, donde decenas de pasajeros y ocupantes de otros vehículos resultaron afectados.

Así ocurrió el accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús de la ruta interurbana Victoria-San Pedro Sula perdió el control mientras circulaba por la carretera que comunica Morazán con El Negrito.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor realizaba una maniobra de rebase cuando la unidad volcó y terminó impactando contra una motocicleta y un vehículo tipo pick-up.

Tras la colisión, el autobús quedó volcado a un costado de la carretera, mientras que el automóvil fue lanzado fuera de la vía e impactó contra un poste del tendido eléctrico.

Versiones conocidas tras el accidente señalan que algunos pasajeros habían pedido al conductor reducir la velocidad momentos antes del percance, aunque serán las autoridades competentes las que determinen oficialmente las causas que originaron la tragedia.

Desde el día del accidente, equipos de la Policía Nacional y otras instituciones realizaron inspecciones en la escena para esclarecer cómo ocurrió la triple colisión y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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