Suben a cinco los fallecidos por accidente de bus en Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- La tragedia provocada por el accidente de tránsito registrado el pasado domingo 5 de julio en el departamento de Yoro continúa dejando víctimas. Este lunes 7 de juio se confirmó el fallecimiento de Nora Cruz, una joven originaria del municipio de Sulaco que permanecía hospitalizada desde el día del percance, elevando a cinco el número de personas que perdieron la vida. La mujer recibía atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, debido a las graves lesiones que sufrió durante la colisión.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su muerte fue confirmada en las últimas horas. Con este deceso, aumenta el saldo mortal del accidente ocurrido en el sector de La Regina, jurisdicción del municipio de Morazán, donde decenas de pasajeros y ocupantes de otros vehículos resultaron afectados.



Así ocurrió el accidente

De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús de la ruta interurbana Victoria-San Pedro Sula perdió el control mientras circulaba por la carretera que comunica Morazán con El Negrito.