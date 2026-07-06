Auto de formal procesamiento para seis supuestos integrantes de banda "Los Domínguez"

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento contra seis supuestos integrantes de la estructura criminal "Los Domínguez", acusados de los delitos de lavado de activos y narcotráfico.

La resolución judicial fue emitida contra Francisco Andrés Oseguera Domínguez, Yesli Marbella López, Nimia Eliceth Domínguez, Fabiola Eliceth Martínez Domínguez, Hernán Antonio Suárez Castillo y Yosselin Hibeth Álvarez Reyes.

Noemí Fortín, portavoz del Poder Judicial, explicó que durante la audiencia inicial el juez impuso la medida de prisión preventiva a cinco de los imputados, mientras que Yosselin Hibeth Álvarez Reyes permanecerá bajo arresto domiciliario.

La funcionaria detalló que la decisión se fundamenta en las excepciones contempladas en el Código Procesal Penal para mujeres embarazadas, por lo que la imputada no fue enviada a un centro penitenciario.

"A Yosselin Hibeth Álvarez Reyes se le otorgó la medida de arresto domiciliario basado en el artículo 183 del Código Procesal Penal, que establece las excepciones para la prisión preventiva a las madres durante el periodo de gestación", explicó Fortín.