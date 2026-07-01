Más de L 420 millones del narcotráfico aseguran en Choluteca y capturan a "Los Domínguez"

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Jaguar, una ofensiva contra el crimen organizado que dejó el aseguramiento de más de 420 millones de lempiras en bienes de presunto origen ilícito, además de varias detenciones ligadas al grupo criminal Los Domínguez. Esto se sabe del duro golpe al narcotráfico.
La acción incluye órdenes de captura, allanamientos y el decomiso de 228 activos vinculados a una red investigada por narcotráfico y lavado de activos, con el objetivo de debilitar su estructura financiera.
Se ejecutaron varias órdenes de captura, así como el aseguramiento de 228 bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas y relacionados con la estructura criminal denominada “Los Domínguez”.
“Los Domínguez” es una organización señalada por su presunta participación en delitos de narcotráfico, lavado de activos y otras actividades delictivas.
Las investigaciones patrimoniales permitieron establecer un desbalance financiero significativo entre los ingresos legalmente reportados por los investigados y el patrimonio acumulado durante los últimos años.
Se les detectaron activos cuyo valor supera los 420 millones de lempiras, los cuales se presume fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas.
El patrimonio asegurado está conformado por 113 bienes muebles, 14 bienes inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, entre cuentas bancarias, certificados, inversiones y otros instrumentos financieros utilizados presuntamente para ocultar, administrar y legitimar capitales de origen ilícito.
La Operación Jaguar fue ejecutada entre la Policía Nacional, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyos análisis técnicos y financieros fueron determinantes para documentar la estructura patrimonial investigada y sustentar las acciones judiciales.
Las distintas unidades policiales desarrollaron allanamientos e intervenciones en diferentes puntos de la zona sur de Honduras, para ejecutar las órdenes judiciales emitidas por los tribunales competentes.
En la operación Jaguar participaron elementos de la Policía Nacional de Honduras, la Dirección General de la Policía Nacional, la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF) de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Se logró la captura del núcleo familiar de Los Domínguez. Las autoridades informaron que el principal cabecilla de esta organización enfrentó anteriormente un proceso judicial por delitos relacionados con el narcotráfico, cumpliendo la condena impuesta por los tribunales.
Las investigaciones financieras posteriores permitieron identificar indicios suficientes sobre la presunta utilización de familiares, empresas y terceros para ocultar y legalizar recursos provenientes de actividades criminales.