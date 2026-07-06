  1. Inicio
  2. · Sucesos

Pareja muere embestida por una rastra en subida de residencial Dos Caminos, Villanueva

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas, pero se trataría de un hombre y una mujer que iban de trabajar hacia su hogar

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 21:47
Pareja muere embestida por una rastra en subida de residencial Dos Caminos, Villanueva

Hasta el cierre de edición ambas víctimas no habían sido identificadas.

Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja perdió la vida la noche de este lunes en un fatal accidente de tránsito registrado en la subida hacia la residencial Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidas por una rastra, cuyo conductor habría estado involucrado en el percance.

Testigos que se encontraban en la zona relataron que el impacto fue de gran magnitud, provocando que ambas personas fallecieran en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, quedando una de las víctimas debajo del pesado vehículo.

Sicarios lo sacaron de su casa: cronología del crimen de Esmelin, hallado desmembrado en Jardines de Loarque

Mientras las autoridades llegaban al lugar de la tragedia, vecinos del sector cubrieron los cuerpos con bolsas plásticas negras y algunas ramas.

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al sitio para acordonar la escena, realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, mientras se ubica a sus familiares.

A balazos matan a hombre frente a mercado municipal en Guaimaca: "Muere gente buena y trabajadora"

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias