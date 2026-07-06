Pareja muere embestida por una rastra en subida de residencial Dos Caminos, Villanueva

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja perdió la vida la noche de este lunes en un fatal accidente de tránsito registrado en la subida hacia la residencial Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidas por una rastra, cuyo conductor habría estado involucrado en el percance.

Testigos que se encontraban en la zona relataron que el impacto fue de gran magnitud, provocando que ambas personas fallecieran en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, quedando una de las víctimas debajo del pesado vehículo.