A balazos matan a hombre frente a mercado municipal en Guaimaca: "Muere gente buena y trabajadora"

Guimaca, Honduras.- Un hombre perdió la vida de varios impactos de bala y otra persona resultó herida tras un ataque armado que se registró este lunes 6 de julio frente al mercado municipal ubicado en el centro del municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán.
La víctima fue identificada como Miguel Conrado Medina, a quien los pobladores de la zona llamaban cariñosamente "Miguelito". Era originario de Palancas, Teupasenti, pero residía actualmente en la aldea Zapote, Guaimaca, indica el reporte preliminar.
De acuerdo con la versión de algunos testigos, Medina se encontraba platicando con otra persona en la calle principal cuando desconocidos llegaron y sin mediar palabras abrieron fuego, disparándole en varias ocasiones.
Tras el ataque, Miguelito quedó muerto en plena calle, mientras que la otra persona que resultó herida fue trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.
Al lugar se apersonaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones, pues hasta ahora se desconoce el móvil del violento hecho.
La muerte de Medina ha causado gran consternación entre los pobladores de la localidad. Varias personas se pronunciaron a través de redes sociales para lamentar su partida.
"En paz descanse, Miguelito. Era una buena persona. Dios dé consuelo a toda su familia". "Qué Dios lo tenga en su santa gloria". "Mi más sentido pésame a la familia. Fue un buen amigo, Miguelito, que en paz descanse". "Qué triste noticia. Que Dios se encargue de esas personas y que le dé fuerzas a la familia de Miguelito". "Qué pesar da cómo muere gente buena y trabajadora". "Siempre lo voy a recordar", son solo algunos de los comentarios que se leen en redes al respecto.