A balazos matan a hombre frente a mercado municipal en Guaimaca: "Muere gente buena y trabajadora"

Guimaca, Honduras.- Un hombre perdió la vida de varios impactos de bala y otra persona resultó herida tras un ataque armado que se registró este lunes 6 de julio frente al mercado municipal ubicado en el centro del municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Miguel Conrado Medina, a quien los pobladores de la zona llamaban cariñosamente "Miguelito". Era originario de Palancas, Teupasenti, pero residía actualmente en la aldea Zapote, Guaimaca, indica el reporte preliminar.

De acuerdo con la versión de algunos testigos, Medina se encontraba platicando con otra persona en la calle principal cuando desconocidos llegaron y sin mediar palabras abrieron fuego, disparándole en varias ocasiones. Tras el ataque, Miguelito quedó muerto en plena calle, mientras que la otra persona que resultó herida fue trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.