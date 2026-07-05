Matan a balazos a un joven en un campo de fútbol de El Progreso: ¿qué se sabe?

De manera preliminar, se informó que la víctima fue identificada como Antony Córdova , de 16 años, quien recibió varios impactos por arma de fuego, quedando tendido en plena cancha.

El Progreso, Honduras.- En las últimas horas, un joven fue asesinado de varios disparos en un campo de fútbol, ubicado en la colonia 2 de Marzo, en El Progreso, Yoro .

Agentes de la Policía Nacional fueron alertados del crimen, por lo que arribaron al lugar para realizar las respectivas indagaciones y acordonar la escena.

De momento se desconoce el móvil de este asesinato y el paradero de los hechores, quienes se dieron a la fuga. Por su parte, algunos vecinos de la localidad dijeron no conocer a la víctima.

Las autoridades se encuentran a la espera del equipo de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue.

Los habitantes de la colonia se encuentran alarmados por el hecho, por lo que piden a las autoridades mayor seguridad en la zona, argumentando que la violencia sigue aumentando.