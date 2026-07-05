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Matan a balazos a un joven en un campo de fútbol de El Progreso: ¿qué se sabe?

Un nuevo hecho violento sacudió el municipio de El Progreso tras el asesinato de un ciudadano en una cancha deportiva. Autoridades investigan el caso

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 09:43
Matan a balazos a un joven en un campo de fútbol de El Progreso: ¿qué se sabe?

Un presunto menor fue ultimado a balazos en una cancha de El Progreso.

Foto: cortesía redes sociales

El Progreso, Honduras.- En las últimas horas, un joven fue asesinado de varios disparos en un campo de fútbol, ubicado en la colonia 2 de Marzo, en El Progreso, Yoro.

De manera preliminar, se informó que la víctima fue identificada como Antony Córdova, de 16 años, quien recibió varios impactos por arma de fuego, quedando tendido en plena cancha.

Matan a menor de 14 años en colonia Nueva Suyapa

Agentes de la Policía Nacional fueron alertados del crimen, por lo que arribaron al lugar para realizar las respectivas indagaciones y acordonar la escena.

De momento se desconoce el móvil de este asesinato y el paradero de los hechores, quienes se dieron a la fuga. Por su parte, algunos vecinos de la localidad dijeron no conocer a la víctima.

Las autoridades se encuentran a la espera del equipo de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue.

Los habitantes de la colonia se encuentran alarmados por el hecho, por lo que piden a las autoridades mayor seguridad en la zona, argumentando que la violencia sigue aumentando.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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