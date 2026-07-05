Matan a balazos a un joven en un campo de fútbol de El Progreso: ¿qué se sabe?

El Progreso, Honduras.- En las últimas horas, un joven fue asesinado de varios disparos en un campo de fútbol, ubicado en la colonia 2 de Marzo, en El Progreso, Yoro.
De manera preliminar, se informó que la víctima fue identificada como Antony Córdova, de 16 años, quien recibió varios impactos por arma de fuego, quedando tendido en plena cancha.
Agentes de la Policía Nacional fueron alertados del crimen, por lo que arribaron al lugar para realizar las respectivas indagaciones y acordonar la escena.
De momento se desconoce el móvil de este asesinato y el paradero de los hechores, quienes se dieron a la fuga. Por su parte, algunos vecinos de la localidad dijeron no conocer a la víctima.
Las autoridades se encuentran a la espera del equipo de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue.
Los habitantes de la colonia se encuentran alarmados por el hecho, por lo que piden a las autoridades mayor seguridad en la zona, argumentando que la violencia sigue aumentando.