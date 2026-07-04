Capturan a tercera presunta implicada en el asesinato de Florida Ramírez en Orica

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer acusada de participar en el asesinato de Florida Bernarda Ramírez Bejarano, cuyo crimen habría sido motivado por una deuda económica que los ahora imputados mantenían con la víctima.

La sospechosa, de 38 años y originaria de Francisco Morazán, fue capturada en la colonia Torocagua de Comayagüela, tras varios días de vigilancia y seguimiento ejecutados por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida de la dirección policial.

El portavoz de la DPI, Wilfredo Maldonado, informó que existía una orden de captura contra la imputada emitida desde el 6 de marzo de 2026 por un Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa por suponerla responsable del delito de homicidio.

Con esta captura, las autoridades informaron que ya son tres las personas señaladas de participar en el crimen de Florida Ramírez.