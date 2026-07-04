Capturan a tercera presunta implicada en el asesinato de Florida Ramírez en Orica

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer acusada de participar en el asesinato de Florida Bernarda Ramírez Bejarano, cuyo crimen habría sido motivado por una deuda económica que los ahora imputados mantenían con la víctima.
La sospechosa, de 38 años y originaria de Francisco Morazán, fue capturada en la colonia Torocagua de Comayagüela, tras varios días de vigilancia y seguimiento ejecutados por agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida de la dirección policial.
El portavoz de la DPI, Wilfredo Maldonado, informó que existía una orden de captura contra la imputada emitida desde el 6 de marzo de 2026 por un Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa por suponerla responsable del delito de homicidio.
Con esta captura, las autoridades informaron que ya son tres las personas señaladas de participar en el crimen de Florida Ramírez.
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Sobre el caso
De acuerdo a las investigaciones oficiales, Florida Bernarda Ramírez Bejarano desapareció el sábado 28 de febrero, luego de llegar a la vivienda de los sospechosos para cobrar un dinero que, presuntamente, les había prestado.
Según el portavoz, la víctima acudió al inmueble con la intención de exigir el pago de la deuda, sin embargo, los ocupantes reaccionaron de forma violenta.
"Ellos tenían el préstamo pendiente, ella les había prestado el dinero y, cuando llegó a la residencia a cobrarles, decidieron quitarle la vida", explicó.
Las investigaciones establecen que la mujer fue atacada con un arma blanca tipo machete hasta provocarle la muerte.
Posteriormente, durante la madrugada del 1 de marzo, los involucrados trasladaron el cadáver hasta un solar baldío con la intención de incinerarlo para ocultar el crimen.
Tras el suceso, el cuerpo de Florida Ramírez fue encontrado en el sector de Joya del Quebracho, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán, un día después de que sus familiares reportaran su desaparición.
Con la captura a la supuesta implicada de 38 años, las autoridades continúan el proceso judicial contra los presuntos responsables del caso, mientras avanzan las diligencias para esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrió el crimen.