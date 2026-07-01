Identifican a joven encontrada enterrada en su propia casa en la colonia La Sosa

Tegucigalpa, Honduras.- Como Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años de edad, fue identificada la joven encontrada sepultada en el patio de su vivienda en la colonia La Sosa, en la capital.

El hallazgo ocurrió luego de que la joven había sido reportada como desaparecida desde hace varios días, por lo que familiares y autoridades policiales iniciaron su búsqueda.

El lunes, en horas de la tarde-noche, vecinos percibieron un fuerte mal olor que provenía de la vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes rápidamente se trasladaron al lugar.