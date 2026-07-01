Identifican a joven encontrada enterrada en su propia casa en la colonia La Sosa

Tegucigalpa, Honduras.- Como Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años de edad, fue identificada la joven encontrada sepultada en el patio de su vivienda en la colonia La Sosa, en la capital.
El hallazgo ocurrió luego de que la joven había sido reportada como desaparecida desde hace varios días, por lo que familiares y autoridades policiales iniciaron su búsqueda.
El lunes, en horas de la tarde-noche, vecinos percibieron un fuerte mal olor que provenía de la vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes rápidamente se trasladaron al lugar.
Al llegar, el portón principal de la vivienda estaba cerrado con candado y no se encontraba ninguna persona en el interior. Según se conoció, la joven vivía en esa casa con su pareja; sin embargo, este tampoco se encontraba en el lugar.
Tras ingresar a la vivienda, específicamente al patio, los agentes observaron un montículo de tierra que levantó sospechas, ya que de ese lugar provenía el mal olor. Al inspeccionarlo, encontraron el cuerpo de la joven enterrado.
Agentes resguardaron el perímetro de la vivienda para recolectar posibles huellas, rastros u otros indicios que haya dejado la persona que acabó con la vida de Hernández Cruz.
Según su madre, María Hernández, quien la buscó desde el 22 de junio, su hija se había ido a vivir a la colonia San Miguel, pues Cinthia Hernández era originaria de Villanueva.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del principal sospechoso. Las autoridades tampoco han brindado información sobre el paradero de la pareja de la víctima.