La SIT promete iniciar en octubre puente peatonal que beneficiará a más de 30 colonias en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que proyecta iniciar en octubre la construcción del puente peatonal sobre el anillo periférico, entre las colonias San Francisco y Ramón Amaya Amador, una obra esperada desde hace más de 15 años por los vecinos del sector y que busca brindar un cruce seguro a miles de peatones que diariamente atraviesan la vía.
El proyecto beneficiará de forma directa a habitantes de más de 30 colonias de la parte alta de Comayagüela, donde estudiantes, trabajadores y familias se ven obligados a cruzar el anillo periférico para dirigirse a centros educativos, comercios y otros destinos, exponiéndose constantemente al peligro por el intenso tráfico vehicular.
"Estuve reunido con los vecinos y nos pusimos de acuerdo. Ya definimos y hoy se realizó un recorrido con las unidades técnicas para definir el sitio donde se construirá el puente peatonal", informó el titular de la SIT, Aníbal Erhler.
El funcionario explicó que en el recorrido también participarán equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Orden Público y Movilidad Urbana, con el objetivo de recuperar las áreas donde se ejecutará la obra, debido a que actualmente esos espacios están ocupados por ventas ambulantes.
Tras esa etapa, durante el mes de julio se desarrollarán los estudios técnicos, las perforaciones y el levantamiento topográfico que permitirán definir el diseño definitivo del puente peatonal y preparar el proceso de contratación.
"La meta es lanzar la licitación antes de que finalice julio, adjudicar el proyecto aproximadamente a mediados de septiembre e iniciar la construcción en octubre. Se trata de un puente peatonal completo para el sector", aseguró Erhler.
Para los habitantes de la zona, el anuncio representa una nueva esperanza, aunque también mantienen cautela debido a que durante años han escuchado promesas similares sin que la obra llegara a concretarse.
El presidente de la colonia Altos de San Francisco, Orlando Sorto Rivas, aseguró que la comunidad continúa esperando que finalmente se materialice un proyecto que consideran urgente por la cantidad de personas que cruzan diariamente el anillo periférico.
"Hasta el momento solo estamos a la espera, como siempre. No le dan importancia. Yo he visto puentes peatonales donde no hay mucho tráfico de personas, por ejemplo, en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada, donde casi nadie transita", expresó.
El presidente señaló que, a diferencia de otros sectores donde existen puentes con poca afluencia peatonal, en este punto cruzan a diario cientos de personas, entre ellas estudiantes del Instituto Superación San Francisco y de la Escuela República de Francia.
Sorto recordó que originalmente las comunidades esperaban una solución vial mucho más amplia que consistía en la construcción de un paso a desnivel para mejorar la conectividad entre ambos sectores.
"Desde hace 15 años nos quitaron el proyecto verdadero, que era un paso a desnivel. La idea era que los vehículos pasaran sobre el anillo periférico para conectar con la colonia Ramón Amaya Amador y la colonia Arturo Quesada", recordó.
Según explicó, el proyecto nunca llegó a ejecutarse y con el paso del tiempo los terrenos donde se construiría la infraestructura fueron ocupados por establecimientos comerciales, reduciendo las posibilidades de desarrollar aquella obra original.
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El entrevistado también sostuvo que parte del trabajo técnico ya había sido elaborado años atrás y que los estudios fueron entregados tanto al extinto Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como a la propia SIT.
De acuerdo con los pobladores, la futura infraestructura beneficiará a unas 30 colonias, entre ellas Ramón Amaya Amador, Monte de Los Olivos, Arcieri, Arturo Quesada, San Buenaventura, Altos de San Francisco, Vista Hermosa, La Soledad e Israel Sur, cuyos habitantes utilizan diariamente este paso para movilizarse entre ambos lados del anillo periférico.