La SIT promete iniciar en octubre puente peatonal que beneficiará a más de 30 colonias en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció que proyecta iniciar en octubre la construcción del puente peatonal sobre el anillo periférico, entre las colonias San Francisco y Ramón Amaya Amador, una obra esperada desde hace más de 15 años por los vecinos del sector y que busca brindar un cruce seguro a miles de peatones que diariamente atraviesan la vía.

El proyecto beneficiará de forma directa a habitantes de más de 30 colonias de la parte alta de Comayagüela, donde estudiantes, trabajadores y familias se ven obligados a cruzar el anillo periférico para dirigirse a centros educativos, comercios y otros destinos, exponiéndose constantemente al peligro por el intenso tráfico vehicular.

"Estuve reunido con los vecinos y nos pusimos de acuerdo. Ya definimos y hoy se realizó un recorrido con las unidades técnicas para definir el sitio donde se construirá el puente peatonal", informó el titular de la SIT, Aníbal Erhler.

El funcionario explicó que en el recorrido también participarán equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Orden Público y Movilidad Urbana, con el objetivo de recuperar las áreas donde se ejecutará la obra, debido a que actualmente esos espacios están ocupados por ventas ambulantes.

Tras esa etapa, durante el mes de julio se desarrollarán los estudios técnicos, las perforaciones y el levantamiento topográfico que permitirán definir el diseño definitivo del puente peatonal y preparar el proceso de contratación.

"La meta es lanzar la licitación antes de que finalice julio, adjudicar el proyecto aproximadamente a mediados de septiembre e iniciar la construcción en octubre. Se trata de un puente peatonal completo para el sector", aseguró Erhler.