  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón

Previo a la elección y coronación de la próxima Reina Ferisamc 2026, las cuatro candidatas sureñas visitaron las instalaciones de Diario EL HERALDO en Tegucigalpa

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 10:54
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
1 de 20

Cuatro espléndidas sanmarqueñas se disputarán la corona de la Reina Ferisamc 2026 en el emblemático reinado de San Marcos de Colón, Choluteca.

 Melissa Stephania López Nájera
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
2 de 20

María Celeste Tercero es una de las participantes de esta nueva edición del certamen.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
3 de 20

A sus cortos 22 años, la bella sureña se ha propuesto ser la ganadora del reinado que anteriormente ha seguido como espectadora.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
4 de 20

Licenciada en Administración y Generación de Empresas, Celeste destaca por su profesionalismo y dedicación a sus estudios.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
5 de 20

Karla Daniela Sandoval también se suma por primera vez a las filas de Ferisamc 2026.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
6 de 20

Con una licenciatura en la carrera de Derecho en su haber y un deseo personal de representar a su querido pueblo, esta guapa contendiente se presenta ante el público.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
7 de 20

Karla pretende celebrar la llegada de sus 26 primaveras coronándose como la Reina Ferisamc 2026.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
8 de 20

El concurso también cuenta con la participación de la joven Cindy Alejandra Vásquez.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
9 de 20

Además de su belleza y simpatía, la candidata cuenta con un título en Ingeniería en Gestión Integral de Recursos Naturales y Ambiente.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
10 de 20

Con 26 años en su haber, esta sanmarqueña buscará demostrar sobre las pasarelas su dedicada preparación para este reinado.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
11 de 20

Nory Belén Lobo también aspira a convertirse en la nueva representante de belleza de su querido oasis del sur.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
12 de 20

Como doctora en Medicina General y Cirugía Estética, esta hermosa señorita es un orgullo sanmarqueño.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
13 de 20

Con 24 años de edad, se suma a la contienda en curso por la corona de Ferisamc 2026.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
14 de 20

Y en una concurrencia única en la historia de Ferisamc, la Señorita Turismo 2026 ya fue electa y hoy en día luce orgullosamente su banda y su corona.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
15 de 20

Se trata de la espléndida sureña Nicoll Montero, de apenas 23 años de edad.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
16 de 20

La ganadora se desempeña laboralmente como ingeniera en Administración de Agronegocios y es egresada de la Universidad del Zamorano.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
17 de 20

Las cinco beldades sureñas visitaron este martes y por primera vez las instalaciones de Diario EL HERALDO, en Tegucigalpa.

Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
18 de 20

Posando para el lente del fotorreportero Estalin Irías, protagonizaron una orgánica sesión de fotografías en diferentes espacios de este rotativo.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
19 de 20

Dando inicio a la respectiva gira de medios, promocionan la elección y coronación de la Reina Ferisamc 2026, que tendrá lugar este próximo 4 de julio en la avenida principal del oasis sureño.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón
20 de 20

Para mayor información visite las redes sociales (Facebook e Instagram) de Ferisamc 2026, que están siendo actualizadas en tiempo y forma por parte del Comité de Turismo, organizador del evento.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Cargar más fotos