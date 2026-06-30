Ferisamc 2026: conozca a las bellas candidatas que buscan la corona de San Marcos de Colón

Cuatro espléndidas sanmarqueñas se disputarán la corona de la Reina Ferisamc 2026 en el emblemático reinado de San Marcos de Colón, Choluteca.
María Celeste Tercero es una de las participantes de esta nueva edición del certamen.
A sus cortos 22 años, la bella sureña se ha propuesto ser la ganadora del reinado que anteriormente ha seguido como espectadora.
Licenciada en Administración y Generación de Empresas, Celeste destaca por su profesionalismo y dedicación a sus estudios.
Karla Daniela Sandoval también se suma por primera vez a las filas de Ferisamc 2026.
Con una licenciatura en la carrera de Derecho en su haber y un deseo personal de representar a su querido pueblo, esta guapa contendiente se presenta ante el público.
Karla pretende celebrar la llegada de sus 26 primaveras coronándose como la Reina Ferisamc 2026.
El concurso también cuenta con la participación de la joven Cindy Alejandra Vásquez.
Además de su belleza y simpatía, la candidata cuenta con un título en Ingeniería en Gestión Integral de Recursos Naturales y Ambiente.
Con 26 años en su haber, esta sanmarqueña buscará demostrar sobre las pasarelas su dedicada preparación para este reinado.
Nory Belén Lobo también aspira a convertirse en la nueva representante de belleza de su querido oasis del sur.
Como doctora en Medicina General y Cirugía Estética, esta hermosa señorita es un orgullo sanmarqueño.
Con 24 años de edad, se suma a la contienda en curso por la corona de Ferisamc 2026.
Y en una concurrencia única en la historia de Ferisamc, la Señorita Turismo 2026 ya fue electa y hoy en día luce orgullosamente su banda y su corona.
Se trata de la espléndida sureña Nicoll Montero, de apenas 23 años de edad.
La ganadora se desempeña laboralmente como ingeniera en Administración de Agronegocios y es egresada de la Universidad del Zamorano.
Las cinco beldades sureñas visitaron este martes y por primera vez las instalaciones de Diario EL HERALDO, en Tegucigalpa.
Posando para el lente del fotorreportero Estalin Irías, protagonizaron una orgánica sesión de fotografías en diferentes espacios de este rotativo.
Dando inicio a la respectiva gira de medios, promocionan la elección y coronación de la Reina Ferisamc 2026, que tendrá lugar este próximo 4 de julio en la avenida principal del oasis sureño.
Para mayor información visite las redes sociales (Facebook e Instagram) de Ferisamc 2026, que están siendo actualizadas en tiempo y forma por parte del Comité de Turismo, organizador del evento.