JOH revela que una de sus hijas se va a casar: "No me puedo perder esos momentos"

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, arribará al país en julio de 2026, luego de haber permanecido fuera durante más de cuatro años, tres de ellos en una cárcel de Estados Unidos.
Para el 3 de agosto de 2026 está programada en Honduras la audiencia de declaración de imputado. JOH asegura que desea enfrentar la justicia, pero también reencontrarse con su familia.
Son varios los planes que Hernández tiene para su regreso al país, pero además de confirmar su retorno, sorprendió al revelar que una de sus hijas está próxima a casarse.
Las hijas del expresidente Juan Orlando Hernández son Ivonne, Isabela y Daniela. La primera de ellas contrajo matrimonio en 2019. Así fue como el exmandatario dio a conocer la noticia.
En una entrevista con el medio HCH, Hernández reconoció: "¿Quién es el que llega?, un hondureño, un padre de familia, un esposo, un hijo que lo que más quiere es abrazar a su familia".
Posteriormente, anunció el matrimonio de una de sus hijas: "Ya no puedo recuperar el tiempo que perdí, pero sí puedo rehacer mi vida y aprovechar el tiempo que me queda. Tengo nietas ahora y una de mis hijas está por casarse y no me puedo perder esos momentos, tengo que estar allí con ellos".
Hernández no especificó cuál de sus hijas contraerá matrimonio, si Daniela Hernández o Isabela Hernández, ya que su hija Ivonne ya está casada.
Las hijas de Juan Orlando Hernández mantuvieron durante mucho tiempo un perfil bajo. Fue hasta después de la extradición del expresidente que comenzaron a tener mayor presencia en redes sociales.
Daniela Hernández es la segunda hija del expresidente y Ana García. Posteriormente nació su hermana menor, Isabela. Ivonne fue la primera hija que tuvo el exmandatario.
Daniela Hernández tiene 26 años y es licenciada en Administración de Empresas. En su momento se conoció que trabajaba para una empresa fuera del país.
Ivonne Hernández Bonilla es la hija mayor de Juan Orlando Hernández. Nació producto de la relación que mantuvo el expresidente con la exdiplomática Ivonne Bonilla. Ella contrajo matrimonio con David Rivera Gaekel, con quien tuvo una hija a quien llamó Violeta.
Isabela Hernández García es la hija menor de la expareja presidencial. Sobre su vida privada se conoce poco; lo último que compartió fue que trabajaba en relaciones públicas, donde se encargaba de "implementar tácticas para la recepción y retención de clientes".