Elegancia y glamour: ellas son las candidatas oficiales al Miss Honduras Universo 2026

La noche del pasado domingo 28 de junio se realizó la gala presentación oficial de las candidatas al Miss Honduras Universo 2026 con la respectiva imposición de bandas. El glamoroso evento tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Aloft en San Pedro Sula. ¿Quiénes son las hermosas aspirantes que buscan ganar la corona y representar al país? A continuación el listado.
Jennifer Castro, de 24 años, es la representante por el departamento de Yoro. La candidata que mide 1.70 metros, es comunicadora social y modelo, creadora de contenido y community manager. Además, domina los idiomas inglés y español.
Anais Vargas, de 32 años, es la digna representante por Valle. Equilibra su carrera en el mundo de los negocios con la faceta de ser madre. Vargas tiene una estatura de 1.60 metros, domina los idiomas español e inglés, y busca ser un ejemplo de empoderamiento y multifuncionalidad para la mujer hondureña.
Luciana Núñez, de 18 años de edad, es la candidata más joven del certamen y es la representante por la ciudad de Tegucigalpa. La aspirante de 1.82 metros ostenta el título como Bachiller en Ciencias y Humanidades. Destaca por su disciplina como bailarina y deportista, y por su dominio del inglés y español.
Entre las candidatas oficiales no podía faltar representante de Santa Barbara, este años es Waleska Méndez, de 34 años. Esta aspirante define su perfil profesional en el área de mercadeo. También es creadora de contenido, destaca como activista en pro del bienestar equino y domina los idiomas inglés y español.
Concursando como la anfitriona de la sede, Claudia Canahuati, de 28 años, es la digna representante de San Pedro Sula. Es licenciada en Administración Industrial y de Negocios, conocimientos que aplica en su exigente rol como gerente nacional de compras de una empresa. Tiene una estatura de 1.62 metros y domina tres idiomas: español, inglés y árabe.
Una de las candidatas favoritas en redes sociales es Luisa Pineda, de 26 años, quien representa al municipio de San Francisco de Yojoa. Es licenciada en Administración Turística y actualmente es pasante de la carrera de Ingeniería en Operaciones y Logística. Mide 1.73 metros, y maneja fluidamente el inglés y español.
Desde el municipio de Omoa llega Seleny Pineda, de 31 años, quien es una participante polifacética que destaca como businesswoman (mujer de negocios). Es profesional en cosméticos permanentes, también trabaja como modelo y creadora de contenido. Mide 1.63 metros y domina los idiomas inglés y español.
La representante de Ocotepeque para este años es Nora Flores, de 31 años. Esta concursante posee una licenciatura en la carrera de Desarrollo Humano. Tiene experiencia laboral en el sector de la administración de bienes raíces. Mide 1.68 metros y también cuenta con formación bilingüe.
Rosa Olivares, de 28 años de edad, es la concursante que representa al departamento de La Paz. Se desenvuelve en el modelaje profesional y la creación de contenido. Con una imponente estatura de 1.75 metros y un dominio fluido del español, Rosa busca proyectar la capacidad y el liderazgo de la mujer de su región en la pasarela nacional.
Mariela Solís, de 21 años, es la actual representante de la novia de Honduras, La Ceiba. Se desenvuelve como mujer de negocios y continúa su formación profesional como pasante de la carrera de Psicología. La aspirante de 1.68 metros aspira a ganar la corona del certamen. Además, maneja con total fluidez los idiomas español e inglés.
La delegada por Francisco Morazán es Kennia Mondragón, de 25 años. Es reconocida como profesional de los medios de comunicación, con una amplia trayectoria como presentadora de televisión. Tiene experiencia en el mundo del modelaje, la música y también es creadora de contenido. Mide 1.75 metros y habla inglés y español.
El Paraíso cuenta con la representación de Sherley Tejada, de 23 años. Actualmente es pasante de la Licenciada en Ciencias Forenses, especializándose en el área de Biología Molecular, labor que compagina con sus facetas de bailarina y modelo profesional. Mide 1.70 metros de estatura y domina el inglés y español.
Cortés es representado por Stephie Morel, una joven de 22 años de edad que cuenta con una destacada proyección internacional en las pasarelas como modelo. Además de su carrera en el modelaje, Stephie es pasante de las ciencias jurídicas en la carrera de Derecho, y dedica su tiempo como voluntaria y defensora de los derechos de la mujer. Con una estatura de 1.83 metros, habla español e inglés.
Kat Sarmiento es la representante de Copán, a sus 29 años, es licenciada en Administración y Salud Pública. Es la fundadora de la comunidad de apoyo denominada como Shenergy Collective. Mide 1.70 metros y también domina el inglés y español.
La representante de los hondureños en el exterior para este año está a cargo de Stephanie Guifarro, de 36 años, a través de la banda MU Comunidad USA. La aspirante que mide 1.70 metros, se desempeña como actriz y enfermera, y domina fluidamente los idiomas inglés y español.
Yariela García llega al certamen con un sólido bagaje en los medios y los negocios a sus 28 años de edad. Es Licenciada en Marketing, presentadora de televisión (TV host), empresaria, diseñadora de modas y creadora de contenido. Mide 1.70 metros, y domina cuatro idiomas: español, inglés, francés y también hebreo. También ha representado al país anteriormente en certámenes de belleza, como el Miss Grand.
Jakelline Baca, de 34 años, es la representante de Choluteca para esta edición. Jakelline es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y también se destaca como diseñadora de joyas. Mide 1.70 metros y domina tres idiomas: español, inglés e italiano.
Zully Paz, de 30 años, aspira a ganar la corona para Atlántida. Cuenta con estudios en Gestión de Administración Aplicada, formación técnica en Drafting (redacción y estructuración de documentos) y actualmente, cursa las carreras de Técnico en Electricidad y la Licenciatura en Construction Management. Mide 1.68 metros y habla inglés y español.
Cerrando el selecto grupo como candidata oficial se encuentra Bridget Torres, de 36 años. profesionalmente, Bridget se desempeña con éxito en el ámbito empresarial como consultora de crecimiento de membresías. Cuenta con una estatura de 1.66 metros y domina perfectamente los idiomas español e inglés. Las candidatas competirán por la corona próximamente en Puerto Rico.