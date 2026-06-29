Elegancia y glamour: ellas son las candidatas oficiales al Miss Honduras Universo 2026

Cortés es representado por Stephie Morel, una joven de 22 años de edad que cuenta con una destacada proyección internacional en las pasarelas como modelo. Además de su carrera en el modelaje, Stephie es pasante de las ciencias jurídicas en la carrera de Derecho, y dedica su tiempo como voluntaria y defensora de los derechos de la mujer. Con una estatura de 1.83 metros, habla español e inglés.