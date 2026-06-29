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Horóscopo diario: esto es lo que los astros tienen preparado para tu signo hoy

Los astros marcan una jornada de retos y oportunidades en el amor, el trabajo, la salud y las relaciones personales. Descubre qué le espera a tu signo y cómo aprovechar al máximo las energías de este día

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 00:00
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los cambios de temperatura pueden afectarte hoy en forma de algún resfriado o dolores en las articulaciones, nada grave pero que te impedirá disfrutar de la compañía de los seres queridos, aunque lo mejor es que te refugies en casa.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Dialoga más para evitar que se estropee una buena relación, ya sea en el terreno más íntimo o el profesional o de amistad. No se atisban novedades en el trabajo, aunque tú las desees.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vivirás una jornada de rapidez mental, idónea para análisis rápidos y gestión de situaciones complejas, por lo que te será muy rentable en términos de popularidad proponer ideas si perteneces a grupos que necesitan de un líder.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás varias discusiones con personas del sexo opuesto y algunas pueden desembocar en una fuerte enemistad, que te puede perjudicar en el futuro. Procura dominarte un poco más, aunque no aguantes que te intenten controlar.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Las ideas fluirán por tu mente como en pocas ocasiones en el trabajo o en los proyectos de estudio, pero tendrás que saber cómo explicarlas bien, de lo contrario alguien se aprovechará de la confusión para hacerlas suyas.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Debes tomarte las cosas con más calma y no perder los nervios tan fácilmente en el trabajo. Puede que te estés convirtiendo en el ogro del lugar y necesites un cambio de aires, antes de que te afecte la vida personal.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las dificultades laborales, familiares o de estudios te proporcionarán más nervios de los habituales, con repercusiones directas en la calidad de tu sueño. No te alarmes, echando mano de remedios caseros conseguirás relajarte.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si piensas invertir tus ahorros, no es el mejor momento. Sí en cambio para acercarte a tu pareja y arreglar algún que otro contencioso que has sufrido últimamente. Descansa más, necesitas tranquilizarte.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Aléjate de la perfección absoluta, porque no existe, de forma que controla tus palabras y procura no herir a las personas que te rodean, porque de ellas dependerá al final tu felicidad en estos momentos.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tras una larga temporada de pruebas y momentos difíciles, los Capricornio llegan ahora a otra de disfrute pleno de las relaciones sentimentales, entendidas en sentido amplio, es decir, no sólo amorosas, sino también familiares.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En el amor, los arrebatos pasionales no siempre funcionan, sobre todo si ya llevas un trecho recorrido con tu pareja. Tendrás que ser más compresivo con ella y evitar las discusiones inútiles producto de la altanería, si quieres una relación estable.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No te dejes apabullar por la falta de entendimiento con tu pareja, pues en el diálogo está la solución a todos los pequeños conflictos cotidianos. Si no tienes pareja, debes pensar que todo llega a su tiempo, no te desesperes.

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