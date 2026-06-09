Restauran viejo puente de la colonia 1 de Diciembre; tendrá drenaje e iluminación

Tegucigalpa, Honduras.- El puente peatonal conocido como el "Puentón", ubicado en la colonia 1 de Diciembre, está siendo sometido a una restauración que contempla reparaciones estructurales, la colocación de una nueva capa de concreto, la rehabilitación del sistema de drenaje y la instalación de iluminación. La intervención beneficiará a miles de habitantes de la colonia 1 de Diciembre y también a residentes de sectores aledaños que utilizan diariamente esta conexión peatonal como la San Antonio, Nueva Esperanza, Iberia y Torocagua.

Los trabajos son ejecutados por una cuadrilla de aproximadamente 20 personas y se desarrollan de forma continua con la meta de concluir las obras en un plazo de 72 horas. "Lo máximo que tenemos estipulado es una semana, pero lo vamos a poder lograr en tres días y lo vamos a trabajar 24/7", aseguró Dénovan Galicia, gerente de Microempresas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Entre las labores programadas también figura la pintura general de la estructura, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y prolongar la vida útil del puente. Galicia aseguró que: “Se va a dejar completamente remodelado el puente con sus desagües; vamos a pintarlo para que tengan un puente bonito y digno para poder transitar y convivir en esta comunidad”.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto surgió a raíz de solicitudes realizadas por residentes del sector, quienes señalaron la necesidad de intervenir la infraestructura debido a su estado de deterioro. “Este proyecto fue a solicitud de los ciudadanos que necesitaban esta mejora para la colonia y llegó a la Gerencia de Microempresas para su ejecución”, detalló el funcionario.