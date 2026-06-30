Motagua confirma nuevo fichaje de joven promesa que estuvo en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- Con la mirada puesta en el próximo torneo Apertura de la Liga Nacional, el Motagua continúa fortaleciendo sus filas con la llegada de nuevos refuerzos que le permitan revalidar el título. Tras la llega de Valerio Marinacci y Jesús Batíz, el conjunto azul profundo hace oficial la incorporación de un nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada.

Mediante sus redes sociales, el Motagua confirma el fichaje de Jeffry Miranda, el seleccionado hondureño que destacó en la última campaña con Génesis. "El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el extremo hondureño Jeffry Miranda pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha", indica el comunicado. Además destacan la pasada temporada del jugador. "Miranda, llega al azul profundo después de coronar una campaña brillante en el Génesis PN de La Paz, que le abrió varias puertas, sin embargo, él eligió formar parte del actual campeón de la Liga Nacional".