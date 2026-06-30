Estas son las zonas de Honduras donde no habrá luz este miércoles 1 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó para este miércoles 1 de julio una nueva jornada de interrupciones del servicio eléctrico en distintas regiones del país, como parte de los trabajos de mantenimiento contemplados en el calendario oficial de la estatal.
Las labores se desarrollarán en municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Yoro y El Paraíso, donde será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico para ejecutar trabajos en la red de distribución y garantizar un funcionamiento más estable del sistema.
De acuerdo con la programación, las afectaciones alcanzarán zonas urbanas, comunidades rurales, sectores industriales y comerciales, con interrupciones que oscilarán entre seis y ocho horas, dependiendo del circuito intervenido.
Ante esta situación, la ENEE recomendó a la población tomar las previsiones necesarias y desconectar equipos sensibles para evitar inconvenientes durante el desarrollo de los trabajos programados.
Cortes de energía programados:
Teupasenti y Potrerillos, El Paraíso (8:00 AM - 2:00 PM)
Ciudad de Potrerillos, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Neteapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, casco urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega El Encanto, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.
Santa Bárbara, Santa Bárbara (8:30 AM - 2:30 PM)
Hospital de Santa Bárbara, barrio El Mirador, barrio La Encantadora, colonia El Rosario, colonia Brisas del Rosario, barrio La Cañada, barrio El Jagua, barrio Galeras, colonia Los Naranjos, barrio El Rodeo, colonia Las Linas, colonia Brisas del Pinal, colonia Suyapa, El Portillo, San Gaspar de Tablones, Los Anices y Gualjoco.
Villanueva, Cortés (8:30 AM - 4:30 PM)
Colonia Hacienda Real, residencial Guacamaya I y II etapa, Pueblo Nuevo, ZIP Buena Vista, Tropigas, Bemex, Colisa, Motel Lucero de Sula, colonia Monte María, barrio El Centro, barrio Las Flores, aldea El Paraíso, Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, residencial La Hacienda, Pronorsa, Generación Térmica Villanueva, Alfa Pack, Grupo Jaremar, residencial Real del Puente I y II etapa, residencial Búfalo Villa, Indehma (Yodeco), colonia Lempira y Casa Quemada.
Colonia Bendición de Dios, colonia Luis García Bustamante, colonia Los Castaños I, II y III etapa, colonia Las Colinas, colonia Nueva Samaritana, colonia Nuevo Renacer, colonia Gran Bretaña, colonia Santa Eduviges, colonia El Corozal I y II, colonia Brisas del Calán, colonia El Calán, colonia España, aldea El Calán, aldea El Marañón, colonia Villas del Río, colonia KM 71, colonia Vista Hermosa etapa I y II, residencial San Ángel, colonia Brisas del Rosario, Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa y Tapas de Centroamérica.
Texiguat y Vado Ancho, El Paraíso (9:00 AM - 3:00 PM)
Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y zonas aledañas.
El Negrito, Yoro (9:00 AM - 3:00 PM)
Restaurante Valle Encantado, aldea La Colorada, restaurante Tío Dolmo #1, Palcasa, aldea El Castaño, aldea Guaymitas, aldea Delicias del Jute, aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, El Caimito, aldea El Coco y aldea La 39.
Texiguat, El Paraíso (9:00 AM - 4:00 PM)
Colonia Altamira, parte del barrio La Guadalupe, Lavandería Festival y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Colonia Altamira, colonia Altiplano, aldea San Isidro, colonia Vieja Primavera, colonia Vieja Primavera II, colonia Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, colonia Las Mesetas, colonia Villa Eugenia, colonia Renacimiento, colonia Rodas Alvarado, colonia 13 de Marzo, colonia Trejo IV etapa e Inmude.