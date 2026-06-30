Estas son las zonas de Honduras donde no habrá luz este miércoles 1 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó para este miércoles 1 de julio una nueva jornada de interrupciones del servicio eléctrico en distintas regiones del país, como parte de los trabajos de mantenimiento contemplados en el calendario oficial de la estatal.

Las labores se desarrollarán en municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Yoro y El Paraíso, donde será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico para ejecutar trabajos en la red de distribución y garantizar un funcionamiento más estable del sistema.

De acuerdo con la programación, las afectaciones alcanzarán zonas urbanas, comunidades rurales, sectores industriales y comerciales, con interrupciones que oscilarán entre seis y ocho horas, dependiendo del circuito intervenido.