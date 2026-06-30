Selección eliminada del Mundial llega a su país y es recibida de la forma más hostil posible

Fue eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos y ha sido recibida de la forma más hostil posible. Lo que ocurre con Corea del Sur está impactando en el mundo del fútbol.
Corea del Sur quedó fuera de la Copa del Mundo en fase de grupos tras perder 1-0 vs Sudáfrica. Esto causó el rechazo de las personas en su nación.
Fue tanto el impacto que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, mandó a investigar su Ministerio de Deportes tras la eliminación del equipo en fase de grupos del Mundial.
"No solo estoy sorprendido por este resultado inesperado: estoy completamente desconcertado. Impulsaremos rápidamente reformas en la administración deportiva para garantizar que algo así nunca vuelva a suceder”, dijo el presidente de la nación.
La Selección de Corea del Sur llegó a las 4 de la madrugada, hora local, a Incheon, y fue recibida con protestas y carteles por su temprana eliminación de la Copa del Mundo.
El plantel llegó en la madriga para evitar a los manifestantes, pero una gran multitud los estaba esperando. El más cuestionado fue el DT de Corea, Hong Myung-bo.
"¡Hong Myung-bo fuera!", es escuchaba. Además, los coreanos emitieron maldiciones e insultos al entrenador.
Con megáfonos en mano resonaba el "¡Hong Myung-bo, desaparece!" y "¡Devuelve el salario y lárgate!". Además había pancartas con el mensaje: "El fútbol coreano ha muerto".
Corea del Sur quedó en el puesto 34 de 48 países. Eliminados en la fase de grupos, el peor resultado de la historia. Todo el plantel fue insultado, aunque especialmente el DT.
Hay sospechas que el presidente de la Asociación de Fútbol, Jeong Mong-gyu, y otros intervinieron de manera indebida en el proceso de selección del entrenador Hong. Todo esto está siendo investigado por orden del presidente.