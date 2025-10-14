Cortes de energía en Honduras para este miércoles 15 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene programado para este miércoles 15 de octubre realizar cortes de energía para diferentes zonas de Honduras.
La suspensión temporal del fluido eléctrico afectará a barrios, colonias, caseríos y demás localidades de los departamentos de Olancho, El Paraíso y Cortés.
Nueva Palestina, Olancho (09:00 a.m a 03:00 p.m.)
La Laguna, Las Marías, hacienda Cachital, hacienda Palomal, San Fernando, comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, hacienda Las Flores, hacienda Guevara, aserradero Las Delicias, proyecto Patuca III, campamento Patuca III, Las Colinas, hacienda El Tarro, La Libertad y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad, zonas de río Blanco Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro.
Departamento de El Paraíso (09:00 a.m. a 03:00 p.m.)
El Paraíso: Las Quebraditas, transmisores La Cruz de Chatarra, Nueva Arcadia, Sicatacare, fábrica Tubos y perfiles, Santa Ana, Ojojona, Aragua, El Matasano, El Círculo, Guerisne, Surco de Caña, El Aguacatal, El Llano, Los Encinos, barrio La Cruz, La Trinidad, Apatana, Polo Frío, El Divisadero, Sabanagrande, Moramulca, El Calvario No. 2, Guasli, Los Noques, La Laguna Resort, Cuesta Chiquita, El Terrero San Buenaventura, La Venta Del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Los Portillos de Sabanagrande, Los Nansales, Sacahuato, Los Infiernitos, Quebrada Honda, Apacinigua, caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y zonas aledañas.
Vado Ancho: Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y zonas aledañas.
Omoa, Cortés (09:00 a.m. a 03:00 p.m.)
Residencial Ricardo Alvarado, río Azul, Omoa Motrique, río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra De Cuyamel, La Barra del Motagua, río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito.
Quimistán, Santa Bárbara (09:00 a.m. a 03:00 p.m.)
El Listón, Paso Viejo, Las Flores.
Cofradía y Villanueva, Cortés (09:00 a.m. a 03:00 p.m.)
Colonial 24 de Abril II, colonia San Jorge, colonia Brisas del Valle I y II, colonia 10 de Enero, colonia Gracias a Dios, Cofradía, Rancho Manacal, Zoli Cofradía, Envasa 1, Brisas de Occidente#3, colonia Miguel Paz Barahona, colonia Lizandro Paz, colonia San Jerónimo, colonia Rivera Fajardo, colonia San Bartolo, colonia Los Ángeles, colonia 4 de Febrero, colonia Arevalo, colonia San Isidro, colonia Miramontes, colonia Mezcalar, colonia Guadalupe, colonia San Juan Bosco, colonia Tito Consani, barrio El Campo, colonia La Hoya, colonia Las Flores, colonia San Manuel, colonia Milenium, colonia 9 de Mayo II, colonia El Paraiso II, colonia Santo Domingo, colonia Villas de Cofradía, colonia Matamoros, colonia La Primavera, colonia Salazar, colonia Las Colinas II etapa, colonia Villa deLos Maestros, colonia Altos de Cofradía I y II, colonia Senderos de Occidente, colonia Cacao I, II, y III, colonia La Victoria, colonia Suvahn.