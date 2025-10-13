  1. Inicio
ENEE pagará indemnizaciones para seguir plan de expansión 2024-2033

Presupuesto para indemnizaciones La ENEE no definió el monto a erogar en el pago a los propietarios de predios que resulten afectados por la expansión de la red de transmisión

  • 13 de octubre de 2025 a las 00:00
Los pagos se realizarán a 534 propietarios de terrenos en 21 municipios de varios departamentos.

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no se especifican montos ni presupuesto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indemnizará a 534 propietarios de predios en 21 municipios por el plan de expansión de la red de transmisión 2024-2033.

Así lo establece el decreto ejecutivo 26-2025, al que tuvo acceso EL HERALDO, vigente desde el pasado 8 de septiembre.

“La ENEE realizará el pago de las indemnizaciones conforme a los documentos que acrediten los derechos de propiedad, información que deberá ser suministrada por los propietarios”, subraya el artículo 2 del PCM.

ENEE podrá endeudarse hasta por 700 millones de dólares más este 2025

Al menos 20 líneas de transmisión con una capacidad de 3,609 kilovatios (kV) se construirán entre comunidades de Colón, Yoro, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho al igual que Cortés.

Los pagos se realizarán vía acuerdo con el dueño o a través de los juzgados

