ENEE pagará indemnizaciones para seguir plan de expansión 2024-2033

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no se especifican montos ni presupuesto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indemnizará a 534 propietarios de predios en 21 municipios por el plan de expansión de la red de transmisión 2024-2033.
Así lo establece el decreto ejecutivo 26-2025, al que tuvo acceso EL HERALDO, vigente desde el pasado 8 de septiembre.
“La ENEE realizará el pago de las indemnizaciones conforme a los documentos que acrediten los derechos de propiedad, información que deberá ser suministrada por los propietarios”, subraya el artículo 2 del PCM.
Al menos 20 líneas de transmisión con una capacidad de 3,609 kilovatios (kV) se construirán entre comunidades de Colón, Yoro, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho al igual que Cortés.
Los pagos se realizarán vía acuerdo con el dueño o a través de los juzgados