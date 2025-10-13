ENEE pagará indemnizaciones para seguir plan de expansión 2024-2033

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no se especifican montos ni presupuesto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indemnizará a 534 propietarios de predios en 21 municipios por el plan de expansión de la red de transmisión 2024-2033.

Así lo establece el decreto ejecutivo 26-2025, al que tuvo acceso EL HERALDO, vigente desde el pasado 8 de septiembre.

“La ENEE realizará el pago de las indemnizaciones conforme a los documentos que acrediten los derechos de propiedad, información que deberá ser suministrada por los propietarios”, subraya el artículo 2 del PCM.