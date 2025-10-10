ENEE solo colocó L750 de L5,000 millones en dos subastas de bonos

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) realizó a finales de septiembre pasado dos subastas de bonos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, los resultados están lejos de las cifras esperadas. De acuerdo con un informe del BCH, en la subasta del pasado 25 de septiembre se ofertaron 4,100 millones de lempiras, de los que se demandaron L790 millones, adjudicándose apenas L150 millones. Agrega que a tres instituciones financieras se les adjudicaron 50 millones de lempiras, con una tasa de rendimiento promedio ponderado de 11.50% a cinco años plazo; L50 millones a una tasa de rendimiento de 12.10% a siete años y L50 millones a una tasa de 13% a 10 años.

Agrega que el 26 de septiembre de 2025 se realizó la segunda subasta, en donde se ofertaron 4,100 millones de lempiras, con una demanda de L600.1 millones, adjudicándose el monto total. Los 600.1 millones de lempiras fueron distribuidos así: L325.1 millones se colocaron a una tasa de rendimiento promedio ponderado de 12.10% a siete años y L275 millones a una tasa de 13% a 10 años. Ejecutivos del sistema financiero consultados sobre las subastas de bonos de la ENEE coinciden que las tasas de interés son atractivas, no obstante, la situación financiera de la estatal eléctrica provoca que los títulos valores no sean atractivos. Sin embargo, los entrevistados consideran que los bonos tienen el aval del Estado. La tasa de interés se pagará cada seis meses y el capital a la fecha de vencimiento de los bonos.

Tercera subasta