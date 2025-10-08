Billeteras electrónicas cayeron un 10% y sumaron L72.7 millones en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos años las billeteras electrónicas han ido en ascenso en el país, adquiriendo mayor popularidad entre la población para hacer transacciones a través de dispositivos móviles.
Sin embargo, estos registros monetarios descendieron 48,752, un 10.3% el año pasado respecto a 2023 y totalizaron 425,870, constató EL HERALDO en estadísticas divulgadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Del total de las billeteras electrónicas el 60% equivalente a 255,917 correspondieron a mujeres, 169,901 registros, el 39.9% a hombres y solo el 0.01% (52) a personas jurídicas o empresas.
Estos medios alcanzaron 514,606 a junio de 2024, elevándose en 39,984 en comparación al cierre de 2023 cuando sumaron 474,622.
Seis meses después, es decir a diciembre las billeteras electrónicas reflejaron una caída de 88,736 al analizar las cifras oficiales.
EL HERALDO informó que los referidos registros también experimentaron una merma en el 2023 por una medida regulatoria que obligaba a los proveedores de dinero electrónico a establecer una serie de disposiciones de seguridad en un tiempo determinado que contribuyeran a la plena identificación de sus titulares.
Razones
"La falta de confianza en la seguridad y fiabilidad de las billeteras electrónicas debido a incidentes de fraude o problemas técnicos; la competencia con otros métodos de pagos digitales y tradicionales como tarjetas de débito y crédito", se argumentaron como razones a las que se atribuyó la reducción.
La CNBS añade que también incidió "la falta de educación y alfabetización digital entre ciertos segmentos de la población; la falta de infraestructura adecuada en áreas rurales como acceso a internet y dispositivos móviles, y la preferencia cultural por el uso de efectivo en transacciones diarias".
En cuanto al saldo de las billeteras electrónicas pasó de 74.2 millones de lempiras en el 2023 a 72.8 millones de lempiras al concluir el 2024, una variación interanual de L1.4 millones o 2%.
Al primer semestre del pasado año este tipo de medios digitales alcanzaron 73.9 millones de lempiras de saldo debido a que bajó L1.1 millones a diciembre de 2024.
En Francisco Morazán y Cortés se concentraron la mayoría de billeteras electrónicas con 100,915 y 84,639, respectivamente.
Beneficios
"Estas billeteras tienen muchos beneficios, ya que permiten hacer pagos, recibir o transferir dinero de distintos medios digitales sin necesidad de transportar tarjetas físicas como las de crédito o débito, son muy utilizadas para transferir remesas familiares por parte de nuestros compatriotas", manifestó la economista Liliana Castillo a EL HERALDO.
Aseguró que "son un apoyo para la inclusión financiera de las personas que no tienen acceso a los servicios del sistema financiero formal, permitiendo llegar a lugares que no tienen acceso a este tipo de servicios".En el 2023 se aprobó una resolución del Banco Central de Honduras (BCH) que amplió el límite para el saldo y monto por transacción a 25,000 lempiras y monto máximo de transacciones acumuladas en el mes a 50,000 lempiras para las billeteras electrónicas aplicable solo para operaciones de acreditación de sueldos y salarios, pago de jubilaciones y pensiones, incluyendo recepción de remesas familiares.
De L15,000 y L30,000 son los límites mensuales por saldo y monto acumulado en transacciones para el resto de operaciones efectuadas con estos registros monetarios.