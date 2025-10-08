Billeteras electrónicas cayeron un 10% y sumaron L72.7 millones en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos años las billeteras electrónicas han ido en ascenso en el país, adquiriendo mayor popularidad entre la población para hacer transacciones a través de dispositivos móviles.

Sin embargo, estos registros monetarios descendieron 48,752, un 10.3% el año pasado respecto a 2023 y totalizaron 425,870, constató EL HERALDO en estadísticas divulgadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Del total de las billeteras electrónicas el 60% equivalente a 255,917 correspondieron a mujeres, 169,901 registros, el 39.9% a hombres y solo el 0.01% (52) a personas jurídicas o empresas.

Estos medios alcanzaron 514,606 a junio de 2024, elevándose en 39,984 en comparación al cierre de 2023 cuando sumaron 474,622.

Seis meses después, es decir a diciembre las billeteras electrónicas reflejaron una caída de 88,736 al analizar las cifras oficiales.

EL HERALDO informó que los referidos registros también experimentaron una merma en el 2023 por una medida regulatoria que obligaba a los proveedores de dinero electrónico a establecer una serie de disposiciones de seguridad en un tiempo determinado que contribuyeran a la plena identificación de sus titulares.