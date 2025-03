Clientes podrán hacer reclamos por afectar su calificación crediticia

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los burós privados los clientes de empresas podrán presentar reclamos por la afectación de su calificación crediticia por la inclusión en reportes por deudas generadas.

Así lo establece la resolución 184/14-03-2025 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a la que tuvo acceso EL HERALDO y que contiene las normas sobre el tratamiento de operaciones de clientes de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil y fija, televisión por cable e internet registrados en los burós de crédito privados.

"Los burós de crédito privados no podrán incluir en sus reportes de crédito deudas originadas por el incumplimiento en el pago de servicios no prestados de telefonía móvil y fija, televisión por cable e internet", subraya el artículo cuatro de la determinación.

Añade que "en el caso de que la calificación crediticia se haya visto afectada por la inclusión en sus reportes de crédito de las precitadas deudas, los clientes podrán presentar reclamos ante los burós de crédito privados de conformidad a lo establecido en el reglamento para la autorización y funcionamiento de las centrales de riesgo privadas".

Aquellas plataformas de información crediticia que presentan de forma consolidada los datos referentes al comportamiento que han tenido tanto las personas naturales como jurídicas respecto a sus créditos son los burós privados.

La referida resolución se emitió atendiendo lo estipulado en el artículo dos del decreto 75-2024 sobre las modificaciones por adición a la Ley de Protección al Consumidor.

Una normativa correspondiente a los casos en que los clientes estén registrados con calificación negativa debido a incumplimientos por la falta de pago por servicios no prestados de telefonía móvil y fija, televisión por cable e internet debe de hacer la CNBS, de acuerdo con la disposición en vigor.

Varios usuarios de este tipo de empresas que operan en el territorio hondureño se han quejado no solo por el cobro de servicios no autorizados, sino también por el registro de calificación negativa al no cumplir con el pago de estos que al final se terminan cancelando y ser sujeto de una reversión posterior.