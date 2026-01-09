Atacantes de Gladis Aurora López “venían preparados”, dice director de la Policía

Tegucigalpa, Honduras.- El ataque con un artefacto explosivo contra la diputada nacionalista Gladis Aurora López se trató de un hecho planificado, señaló el director de la Policía Nacional Juan Manuel Aguilar Godoy. Aguilar Godoy explicó que “el análisis de los videos y las pericias demuestra que los responsables del ataque ya venían preparados para este tipo de acciones”. La investigación sobre el atentado en contra de la parlamentaria, representante de La Paz, “sigue abierta y contempla varias hipótesis”, expresó el jefe policial. El director de la Policía Nacional dio a conocer estas consideraciones a través del programa TN5 Matutino de Canal 5, asegurando que “son hechos aislados que ocurrieron ayer y, como tales, serán investigados; no crean que quedarán en la impunidad”. Tras el ataque, amplió el jefe policial, se iniciaron las investigaciones relacionadas al caso con apoyo de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911 y otros videos de dispositivos electrónicos ubicados en distintos puntos aledaños al Poder Legislativo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sospechosos del ataque

En las imágenes se observan dos hombres, de los cuales uno de ellos lanza el artefacto explosivo desde la calle cercana, desde el lado sur, al Congreso Nacional. El explosivo impactó en la espalda de la congresista. “Gracias a estas evidencias y al análisis de pericias forenses, ya tenemos una perspectiva de lo sucedido y procederemos con las diligencias técnico-jurídicas para capturar a los responsables”, aseguró Aguilar Godoy. Las autoridades policiales ofrecen 300 mil lempiras de recompensa por información fidedigna que permita la captura de cada uno de los supuestos responsables de cometer el repudiable hecho. Aguilar Godoy explicó que, cuando la autoridad competente emita las órdenes de captura, se procederá a ejecutarlas en contra los dos hombres identificados mediante los videos y se les respetará el debido proceso.

“Hasta que no sean vencidos en juicio, serán considerados supuestos responsables, pero este caso no quedará en la impunidad”, destacó el director de la Policía Nacional. Una serie de fotografías captadas por EL HERALDO en las calles aledañas al edificio del hemiciclo permite identificar que uno de los sospechosos estuvo presente en la protesta de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), convocada por Redondo. Se trata de un individuo que vestía gorra negra y camisa del mismo color, con letras en tonos verde y rojo.

El funcionario policial recordó que ataques con explosivos no son nuevos para la Policía. Recordó un caso que ocurrió hace alrededor de seis o siete años en El Progreso, Yoro, donde un policía murió tras ser impactado durante un control de multitudes. “Lo que pasa es que cuando estas agresiones afectan a una diputada se les da mayor atención, pero enfrentamos estos hechos desde hace años”. manifestó.

Estado de Gladis Aurora López