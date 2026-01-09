¿Para quién iba dirigido el ataque explosivo que hirió a la diputada Gladis López?

La diputada Gladis Aurora López se encuentra en el hospital tras ser atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional (CN) la tarde del jueves. Videos muestran el momento justo antes de la tragedia. ¿A quién iba dirigida?
Ayer, la bancada nacionalista y algunos diputados del Parlacen se presentaron al Congreso tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales, donde algunos no pudieron ingresar, entre ellos, la diputada López.
Mientras brindada sus declaraciones, la parlamentaria resultó herida tras ser atacada con un presunto artefacto explosivo dentro de las instalaciones, donde sufrió lesiones en la espalda, oído y la cabeza.
Momentos antes de la tragedia, se muestra a la diputada López asistiendo a la prensa para dar declaraciones tras no poder acceder a la sesión convocada. Junto a ella, también se encontraba el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Desde otra toma se muestra directamente a Zambrano y, detrás de él, a la diputada López, donde también se enfoca la dirección de donde provino el ataque. Junto a ellos se encontraba el equipo de prensa.
En los primeros minutos de su declaración, la diputada iba a responder sobre el periodista, cuando un artefacto explosivo la golpeó en la espalda.
El momento fue captado exactamente cuando López recibe el golpe y se muestra a la gente corriendo a auxiliarla.
De acuerdo a lo expresado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, la agresión que sufrió López iba dirigida para el jefe de su bancada, Tomás Zambrano.
“Si se analiza el video, eso no iba dirigido para Gladis, eso iba dirigido para Tomás Zambrano; él está dando una declaración y si ve el trayecto en cámara lenta que era para Tomás, era un atentado criminal contra Tomás Zambrano”, señaló.
Cabe recordar que en octubre de 2023, Toño” Rivera Callejas resultó con heridas en la cabeza durante los disturbios ocasionados por los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en los bajos del Congreso Nacional, donde también cerca de él se encontraba Zambrano, quien también resultó herido.
Según lo mencionado por la diputada Gladis y las fotos de ambos hechos, todo ocurrió en el mismo lugar, cerca del ascensor, que denunciaron que nunca funcionó. "Fue ahí mismo donde golpearon al diputado Rivera", mencionó.
Mientras las autoridades inician las investigaciones sobre quién estuvo implicado en el ataque, otros cuestionan a los diputados sobre a quién iba dirigido el ataque, que lamentablemente dejó herida a la diputada nacionalista, quien se encuentra hospitalizada debido a las lesiones que presentó.