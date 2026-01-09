  1. Inicio
Diputada Gladis Aurora López pide que capturen al culpable de su ataque sin “injusticias”

La diputada Gladis López pidió a las autoridades que capturen al verdadero responsable de su ataque y no a cualquier persona solo “para callar las voces” que se han levantado

La diputada López aseguró que no quiere que "por la prisa" capturen a cualquier persona que no esté verdaderamente implicada con el caso.

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional (PN), Gladis Aurora López, pidió a las autoridades policiales que capturen al verdadero culpable de su ataque y no a cualquier persona solo para "callar voces".

Pese a las múltiples heridas que le dejó el ataque, la diputada López aseguró que no quiere que "por la prisa" capturen a cualquier persona que no esté verdaderamente implicada con el caso.

"Que se investigue plenamente, que no se haga una acusación o se presente un responsable únicamente para callar las voces que se están levantando no solo en Honduras, sino en el mundo", expresó la diputada, aún visiblemente afectada.

Enfatizó en que no quiere “ser parte de una injusticia, suficientes injusticias ha habido ya en Honduras. Por la prisa de encontrar un culpable y que vaya preso con mi denuncia, no quiero ser parte de esa injusticia”.

Cabe recordar que, López resultó sumamente herida la tarde de ayer jueves -8 de enero-, luego de que una persona le lanzará un artefacto explosivo sobre su espalda y cabeza.

La diputada se encontraba en los bajos del Congreso Nacional (CN) brindando declaraciones a la prensa y buscando la forma de ingresar al hemiciclo, sin embargo, antes de lograrlo, fue atacada con un explosivo.

López resultó con múltiples heridas y quemaduras en la parte superior de su espalda y parte de la cabeza, fue trasladada hasta un centro asistencial donde sigue en tratamiento.

Las autoridades policiales, por su parte, ofrecieron una recompensa de 300,000 lempiras a quien brinde información sobre el paradero de dos sospechosos de haber participado en la acción.

