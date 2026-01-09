Diputada Gladis Aurora López pide que capturen al culpable de su ataque sin “injusticias”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional (PN), Gladis Aurora López, pidió a las autoridades policiales que capturen al verdadero culpable de su ataque y no a cualquier persona solo para "callar voces".

Pese a las múltiples heridas que le dejó el ataque, la diputada López aseguró que no quiere que "por la prisa" capturen a cualquier persona que no esté verdaderamente implicada con el caso.

"Que se investigue plenamente, que no se haga una acusación o se presente un responsable únicamente para callar las voces que se están levantando no solo en Honduras, sino en el mundo", expresó la diputada, aún visiblemente afectada.