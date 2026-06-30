Presidente entrega flota de vehículos y motocicletas a la Policía Militar del Orden Público

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, entregó este martes 30 de junio una flota de vehículos y motocicletas a la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En total, son 342 nuevas unidades las que serán utilizadas para fortalecer las operaciones de seguridad de la PMOP. Las autoridades establecen que la entrega de 200 vehículos y 142 motocicletas "es un firme compromiso con el fortalecimiento de la seguridad nacional y el combate a la criminalidad". El Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, presidió la ceremonia oficial de entrega y recepción de la nueva flota de vehículos y motocicletas. Durante el acto, que se desarrolló en el Complejo de la Policía Militar, en Tegucigalpa, el mandatario hizo entrega de las nuevas unidades, las cuales serán incorporadas a las operaciones de seguridad en todo el territorio nacional. Esta importante dotación permitirá fortalecer la capacidad operativa y la respuesta inmediata de la PMOP en el cumplimiento de sus misiones de apoyo a la seguridad ciudadana, la prevención del delito, el combate a las estructuras criminales y la protección de la población hondureña.

La incorporación de esta flota representa una inversión estratégica para modernizar los recursos logísticos de las Fuerzas Armadas, reafirmando el compromiso del Gobierno de la República con el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la paz, el orden y la estabilidad del país. La ceremonia contó con la participación de autoridades civiles y militares, quienes fueron testigos de este significativo paso en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Militar, en beneficio de la seguridad de todos los hondureños. El coronel Selvin Adalid Antúnez, comandante de la PMOP, dijo: "Desde que la Policía Militar fue creada hace trece años, es la primera vez que recibimos este tipo de equipo logístico". "A los soldados que forman parte de nuestra Policía Militar, decirles que nuestra respuesta será más contundente", dijo Antúnez. "Gracias, señor presidente, por este apoyo que viene a fortalecer nuestra institución", destacó el comandante de la PMOP. En tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio Ardón, manifestó: "Hoy podemos hablar de ese apoyo que como Fuerzas Armadas estamos brindando a nuestra Policía Militar y a otras instituciones del Estado". "De esta forma podemos ver cómo el apresto de nuestras Fuerzas Armadas está para hacerle frente al crimen organizado transnacional", destacó Valerio Ardón.