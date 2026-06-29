Las UMAC acercarán consultas, exámenes y medicamentos a familias hondureñas

Tegucigalpa, Honduras. ​​​​​​-Miles de hondureños que durante años han debido recorrer largas distancias para recibir atención médica podrán acceder ahora a consultas, exámenes de laboratorio, estudios de diagnóstico y medicamentos cerca de sus hogares. El presidente Nasry Asfura lanzó este lunes el programa "La Salud Más Cerca de Usted", una estrategia que acercará servicios médicos integrales a las comunidades mediante las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC). La primera fase del programa comenzó de manera simultánea en Candelaria, Lempira; Pimienta, Cortés; y Sabanagrande, Francisco Morazán, donde operarán las primeras unidades móviles equipadas para brindar atención médica y realizar estudios que, hasta ahora, obligaban a muchos pacientes a trasladarse a hospitales de las principales ciudades.

Las UMAC ofrecerán consulta general, atención preclínica, laboratorio clínico para hemogramas, química sanguínea, examen general de orina y antígeno prostático, además de rayos X, mamografía, ultrasonido, electrocardiograma, densitometría ósea, vacunación, farmacia y servicios de telemedicina. El Gobierno sostiene que el programa permitirá reducir los tiempos de espera, los costos de transporte y las barreras de acceso a diagnósticos y tratamientos, especialmente para la población que reside en zonas rurales y de difícil acceso.

Durante el lanzamiento, Asfura afirmó que la iniciativa busca responder a una de las principales demandas de la población. "Muchas familias necesitan salud. Hoy nos estamos acercando a ellas. Cuando ustedes miren lo que comprende este programa, estoy seguro de que me voy a sentir muy satisfecho con todos ustedes, porque hay un equipo que se está preocupando por la salud y por el bienestar", expresó. El mandatario destacó que las tres primeras UMAC representan el inicio de una estrategia nacional que será ampliada con nuevas unidades para aumentar la cobertura en todo el país. "Hoy estamos arrancando este programa también en Pimienta, Cortés, y en Sabanagrande, Francisco Morazán. Son tres unidades, tres equipos que van a andar a nivel de todo el país", aseguró.

Explicó que el propósito del programa es "responder a una necesidad histórica de miles de hondureños que, por la distancia y los costos de traslado, encontraban enormes obstáculos para recibir atención médica". Como parte del fortalecimiento del sistema sanitario, Asfura anunció además la próxima puesta en funcionamiento de un centro de llamadas para dar seguimiento a pacientes en espera de cirugía y a personas con enfermedades renales, con el objetivo de acelerar la atención y contribuir a reducir la mora quirúrgica. La jornada también sirvió para anunciar que entre el 15 y el 20 de julio el Gobierno distribuirá más de 800 mil textos escolares para estudiantes de primero a noveno grado, dentro de las acciones orientadas a fortalecer el sistema educativo.