Gobierno lleva salud, medicamentos y atención oftalmológica a comunidades de Concepción de María

Tegucigalpa, Honduras.-Centenares de pobladores de diferentes comunidades del municipio de Concepción de María, Choluteca, fueron beneficiados este sábado con una brigada médica integral impulsada por la designada presidencial, Diana Baleska Herrera, como parte de las acciones sociales promovidas por el gobierno del presidente Nasry Asfura.
La jornada se desarrolló en la comunidad de Cofradía, donde familias procedentes de aldeas como ser: Altos de Guaruma, La Guaruma, El Papalón, Las Mesas, El Cacao, La Veta, El Jícaro, Madrigales, El Tejar y sectores aledaños, recibieron atención médica gratuita, evaluación visual, entrega de lentes, medicamentos, vacunas, vitaminas, entre otros beneficios.
Durante la actividad, la designada presidencial destacó que “el objetivo es brindar respuestas concretas a las necesidades de la población y fortalecer el acceso a servicios esenciales en zonas rurales del país”.
“El presidente Nasry Asfura está comprometido con la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad de nuestro pueblo. Estamos trabajando de manera incansable para dar respuestas a la gente y aquí está la muestra, con centenares de personas que han sido atendidas”, destacó Herrera.
Además de consulta médica general y oftalmología, los asistentes recibieron medicamentos para distintas enfermedades, sueros hidratantes, vitaminas, desparasitantes y otros tratamientos.
También se realizaron jornadas de vacunación y atención preventiva con el apoyo de personal sanitario de la región del departamento de Choluteca.
La brigada médica contó con el respaldo de diversas instituciones y voluntarios que sumaron esfuerzos para ofrecer una atención integral a los asistentes.
Asimismo, se entregaron víveres y cartones de huevos a numerosas familias como apoyo complementario a la jornada de salud.
Fernanda Campo Caray, procedente de Altos de Guaruma, fue una de las beneficiadas y dijo que acudió junto a varios miembros de su familia y recibió atención médica, medicamentos y lentes.
“Nos trataron muy bien y nos sentimos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido”, expresó.
Otro de los beneficiarios, Enrique Aguilera, originario de Cofradía y dijo: “aquí nunca habíamos tenido algo así. Gracias a Dios y a quienes hicieron posible esta brigada porque muchas personas necesitábamos esta ayuda”.
La designada presidencial reafirmó que estas acciones continuarán desarrollándose en distintas comunidades del país, con el propósito de seguir acercando salud, bienestar y oportunidades a las familias hondureñas, especialmente en los sectores con mayores necesidades.