Gobierno lleva salud, medicamentos y atención oftalmológica a comunidades de Concepción de María

Tegucigalpa, Honduras.-Centenares de pobladores de diferentes comunidades del municipio de Concepción de María, Choluteca, fueron beneficiados este sábado con una brigada médica integral impulsada por la designada presidencial, Diana Baleska Herrera, como parte de las acciones sociales promovidas por el gobierno del presidente Nasry Asfura. La jornada se desarrolló en la comunidad de Cofradía, donde familias procedentes de aldeas como ser: Altos de Guaruma, La Guaruma, El Papalón, Las Mesas, El Cacao, La Veta, El Jícaro, Madrigales, El Tejar y sectores aledaños, recibieron atención médica gratuita, evaluación visual, entrega de lentes, medicamentos, vacunas, vitaminas, entre otros beneficios.

Durante la actividad, la designada presidencial destacó que “el objetivo es brindar respuestas concretas a las necesidades de la población y fortalecer el acceso a servicios esenciales en zonas rurales del país”. “El presidente Nasry Asfura está comprometido con la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad de nuestro pueblo. Estamos trabajando de manera incansable para dar respuestas a la gente y aquí está la muestra, con centenares de personas que han sido atendidas”, destacó Herrera. Además de consulta médica general y oftalmología, los asistentes recibieron medicamentos para distintas enfermedades, sueros hidratantes, vitaminas, desparasitantes y otros tratamientos.