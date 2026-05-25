Brigada de cirugía de mano en el Hospital Escuela beneficiará a 44 pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 44 pacientes serán beneficiados esta semana con cirugías reconstructivas de mano a través de una brigada médica que se desarrolla en el Hospital Escuela, con apoyo de especialistas hondureños y estadounidenses.

Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial, informó que las intervenciones quirúrgicas se realizan de manera simultánea en varios centros hospitalarios para ampliar la cobertura de atención.

“La brigada está operando en dos quirófanos; solo hoy se programaron seis cirugías. Las operaciones se extienden al Hospital Militar, donde se asignó una sala de operaciones, y en el caso de los niños, en el Hospital María”, explicó.

De acuerdo con Osorio, el equipo médico está integrado por especialistas y subespecialistas en patologías y reconstrucción de miembro superior, bajo el liderazgo del doctor Richard Francis Howard.

“Estos expertos reconstruirán manos que han sido víctimas de trauma en accidentes de tránsito y laborales, malformaciones congénitas como dedos supernumerarios y sindactilia (dedos pegados), entre otras patologías”, agregó.

El objetivo principal de estas cirugías es restaurar la anatomía, movilidad y funcionalidad de las extremidades superiores de pacientes de escasos recursos económicos que requieren atención especializada.

Los especialistas internacionales trabajan de forma conjunta con el personal hondureño para atender casos complejos de reconstrucción en niños y adultos provenientes de distintas regiones del país.

El Hospital Escuela ha desarrollado cirugías de mano desde hace más de 17 años mediante programas de cirugía plástica y ortopedia, fortalecidos con misiones médicas y alianzas internacionales.

Las autoridades hospitalarias destacaron que la asistencia a estas brigadas suele ser masiva, debido a la alta demanda de pacientes que buscan acceder a procedimientos quirúrgicos especializados que, en muchos casos, representan una oportunidad para mejorar significativamente su calidad de vida.