Articulan agenda territorial en Copán junto a alcaldes del Plan Trifinio para desarrollar proyectos

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de conocer la principales necesidades y proyectos estratégicos, la designada presidencial Diana Baleska Herrera sostuvo este miércoles la primera reunión de trabajo con los seis alcaldes que integran el Plan Trifinio en el departamento de Copán. El encuentro permitió poner sobre la mesa los desafíos comunes que enfrentan los municipios, destacando el acceso al agua como una de las principales preocupaciones. “El lema del Trifinio es agua sin fronteras, y eso refleja claramente la necesidad que tiene la zona”, refirió la designada presidencial Diana Baleska Herrera.

Durante la jornada, los alcaldes expusieron iniciativas vinculadas a la protección ambiental, desarrollo productivo e infraestructura. La funcionaria destacó que uno de los puntos clave es fortalecer el manejo sostenible de los recursos naturales en la zona occidental del país. Otro tema central fue el impulso al rubro del café, una de las principales actividades económicas de la zona.

Herrera destacó la importancia de apoyar a los productores, señalando que este cultivo está estrechamente ligado a la conservación de los bosques. El fortalecimiento del turismo fue otro de los puntos relevantes. La designada destacó el potencial de Copán Ruinas, al tiempo que hizo un llamado a posicionar este destino a nivel internacional. “Tenemos una riqueza que debe ser aprovechada por el país. No podemos permitir que otros la promocionen más que nosotros”, cuestionó, en referencia al valor cultural y turístico de la zona. En materia de cooperación, Herrera informó sobre la llegada de medicamentos gestionados a través de organismos aliados, serán distribuidos en los municipios. Además, anunció que se trabajará en la presentación de proyectos ante cooperantes internacionales.