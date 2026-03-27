Invitan a visitar El Cajón y Joya Grande en Semana Santa

Cortés, Honduras.-El gobierno del presidente Nasry Asfura avanza en la creación de una ruta turística que conecte puntos estratégicos del país, con el objetivo de fortalecer la economía local y la seguridad alimentaria.

Como parte de esta iniciativa, la designada presidencial Diana Herrera, junto a autoridades de distintas instituciones y la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, realizó un recorrido por la zona de la represa El Cajón y la oficina de turismo local.

La visita se llevó a cabo tras la firma de un convenio para la administración del zoológico Joya Grande, como parte de una estrategia que busca integrar estos destinos en una sola oferta turística que beneficie a las comunidades cercanas.

Durante la actividad, Herrera destacó el potencial natural del país e invitó a la población a visitar estos espacios. “Honduras es bello, tenemos impresionantes recursos naturales. Invitamos a todos los que aún no conocen El Cajón a que vengan y disfruten de este tour”, expresó.