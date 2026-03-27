Invitan a visitar El Cajón y Joya Grande en Semana Santa

Cortés, Honduras.-El gobierno del presidente Nasry Asfura avanza en la creación de una ruta turística que conecte puntos estratégicos del país, con el objetivo de fortalecer la economía local y la seguridad alimentaria.
Como parte de esta iniciativa, la designada presidencial Diana Herrera, junto a autoridades de distintas instituciones y la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, realizó un recorrido por la zona de la represa El Cajón y la oficina de turismo local.
La visita se llevó a cabo tras la firma de un convenio para la administración del zoológico Joya Grande, como parte de una estrategia que busca integrar estos destinos en una sola oferta turística que beneficie a las comunidades cercanas.
Durante la actividad, Herrera destacó el potencial natural del país e invitó a la población a visitar estos espacios. “Honduras es bello, tenemos impresionantes recursos naturales. Invitamos a todos los que aún no conocen El Cajón a que vengan y disfruten de este tour”, expresó.
Uno de los puntos clave del recorrido fue la visita a los proyectos productivos en la cuenca de la represa, donde se impulsa la producción de tilapia bajo un modelo público-privado. Según explicó el guía turístico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Francisco Leyva, actualmente se producen unas 200 mil libras mensuales destinadas principalmente al consumo nacional.
Leyva detalló que este modelo involucra al Estado, la empresa privada y siete alcaldías ribereñas del Lago de Yojoa, lo que permite una administración conjunta de los recursos y genera empleo en la zona.
Asimismo, autoridades resaltaron que estos proyectos contribuyen a la seguridad alimentaria y promueven un desarrollo sostenible, al tiempo que protegen los recursos naturales.
Como parte de la estrategia, el Gobierno busca consolidar un circuito turístico que integre la represa El Cajón, el Lago de Yojoa y Joya Grande, aprovechando su cercanía geográfica para ofrecer una experiencia completa a visitantes nacionales y extranjeros.
La designada presidencial reiteró la invitación a la población a visitar estos destinos, especialmente durante la próxima Semana Santa, asegurando que cuentan con el acompañamiento del Gobierno para brindar una experiencia segura y ordenada.