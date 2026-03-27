¿Cómo estará el clima en Honduras previo y durante Semana Santa 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas durante la Semana Santa 2026 estarán marcadas por lluvias débiles al inicio, un periodo seco y cálido a mitad de semana y precipitaciones aisladas hacia el jueves y viernes, según el pronóstico extendido de Cenaos. El pronosticador de turno, Jorge Castellanos, detalló que el comportamiento del clima variará a lo largo de la semana mayor, comprendida entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril. Para el inicio del período, entre el sábado 28 y domingo 29 de marzo, se prevé la influencia de un sistema atmosférico que favorecerá la presencia de lluvias en la zona norte del país.

“Durante este fin de semana, es decir el 28 y 29, tendremos la influencia de una cuña de alta presión que estará transportando humedades del mar Caribe con viento del noreste asociado que generará algunas lluvias débiles, muy aisladas sobre el litoral Caribe”, explicó Castellanos. A partir del lunes y hasta el miércoles, las condiciones cambiarán en la mayor parte del territorio nacional, con predominio de tiempo seco y ambiente cálido. “Hacia el lunes, martes y miércoles esperamos que el viento se torne más del este, generando condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país”, agregó el pronosticador de Cenaos. Sin embargo, para el jueves y viernes se anticipa una nueva variación en el estado del tiempo debido a la formación de una vaguada que afectará varias regiones del país.