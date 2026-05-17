La expulsión de Diego Vázquez en la final de la liga de Nicaragua con el Real Estelí

Managua, Nicaragua.- Diego Vázquez lo volvió a hacer. El técnico argentino, nacionalizado hondureño, conquistó el título de la Liga de Nicaragua en su primer torneo con el Real Estelí pero no sin antes protagonizar un polémico episodio.
Cuando su equipo estaba a las puertas del título tras haber marcado gol al minuto 80', el Diriangén emparejó las acciones al 87' y forzó el alargue, lo cual desencajó al exentrenador del Motagua y la Selección Nacional.
Tras el empate del equipo de Diriamba, Vázquez, muy fiel a su estilo, se hizo de palabras con el árbitro, que no dudó en expulsar al argentino, quien tuvo que ser controlado por alguno de sus futbolistas.
El técnico nacido en Mendoza dejó una imagen que ha sido ya una costumbre cada vez que disputa una final, ya que en varias ocasiones ha visto la cartulina roja en partidos por el título.
Sin embargo, el hecho de no tener a su técnico en el banquillo no le pasó factura al Real Estelí, que en una agónica tanda de penales se impuso 5-4 para levantar el título número 22 de su historia.
Tras no tener el mejor de los pasos en sus aventuras en Costa Rica con el Puntarenas y en Guatemala con el Marquense, Diego Vázquez conquistó su primer título como técnico fuera del territorio hondureño y ya suma siete trofeos de liga en Centroamérica, seis de ellos conquistados con el Motagua.