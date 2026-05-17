La expulsión de Diego Vázquez en la final de la liga de Nicaragua con el Real Estelí

Managua, Nicaragua.- Diego Vázquez lo volvió a hacer. El técnico argentino, nacionalizado hondureño, conquistó el título de la Liga de Nicaragua en su primer torneo con el Real Estelí pero no sin antes protagonizar un polémico episodio.

Cuando su equipo estaba a las puertas del título tras haber marcado gol al minuto 80', el Diriangén emparejó las acciones al 87' y forzó el alargue, lo cual desencajó al exentrenador del Motagua y la Selección Nacional.

Tras el empate del equipo de Diriamba, Vázquez, muy fiel a su estilo, se hizo de palabras con el árbitro, que no dudó en expulsar al argentino, quien tuvo que ser controlado por alguno de sus futbolistas.