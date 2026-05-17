¡Insólito momento! Neymar es sustituido por error y explota contra el árbitro

Sao Paulo, Brasil.- En un momento completamente insólito, Neymar explotó contra los árbitros luego de ser sustituido por error en el partido en el que Santos cayó 0-3 ante Coritiba en la liga brasileña.

El exjugador de Barcelona y PSG, en medio de una gran confusión, abandonó la cancha cuando iban 66 minutos de partido y su equipo ya había recibido los tres goles, sin embargo, rápidamente se dio cuenta del error del árbitro y perdió el control.

Ney tomó el papelito que le había entregado su entrenador al silbante, en el que decía que quien tenía que salir de la cancha era el número 31, y lo mostró muy indignado ante las cámaras, desatando un auténtico escándalo en el fútbol brasileño.