Mundial 2026: El mensaje de Ancelotti a Neymar que cambia todo a semanas del torneo

"Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos", explicó Davide Ancelotti, hijo y ayudante del técnico italiano, Carlo Ancelotti, al diario italiano Gazzetta dello Sport.

Brasil.- El jugador brasileño Neymar entró en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti , para el Mundial que se jugará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La convocatoria de Neymar, de 34 años y jugador del Santos, para la selección de Brasil que acudirá al próximo Mundial se ha convertido en una de las cuestiones más comentadas del país, ya que se le considera un emblema del fútbol brasileño, aunque físicamente no está en su mejor momento.

De su lado, el DT de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo recientemente: “Cuando hay que elegir, hay que considerar muchas cosas. "Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que siempre ha demostrado, que tuvo un problema, que se está recuperando. Que está trabajando duro para recuperarse, que está jugando. Que últimamente ha mejorado mucho, está jugando con regularidad”.

El italiano sabe que la decisión que tome despertará un enorme debate en el país: “Obviamente, para mí no es una decisión tan sencilla. Tengo que sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Pero esto no me presiona porque, como dije, hace un año evaluamos no solo a Neymar, sino a todos los jugadores”.