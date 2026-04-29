Neymar sorprende a Rodrigo Auzmendi: El regalo que le dio el brasileño al exjugador de Motagua

Buenos Aires, Argentina.- El fútbol siempre regala historias que parecen salidas de un guion de cine y esta vez el protagonista es Rodrigo Auzmendi, exjugador del Motagua, quien vivió una noche inolvidable tras medirse cara a cara con la estrella brasileña Neymar Jr. El espigado atacante argentino, que dejó su huella en el Ciclón Azul, fue parte del intenso duelo entre San Lorenzo de Almagro y Santos FC, club donde actualmente juega el exfutbolista del Barcelona, Neymar Júnior, por la Copa Sudamericana.

El compromiso finalizó con un empate 1-1 en la tercera jornada del Grupo D, y el partido fue aún más especial para el “O Príncipe”, ya que este encuentro marcó el regreso de Ney a los campos argentinos tras once años. Sin embargo, lo más destacado de la noche no ocurrió durante los 90 minutos, sino después del pitazo final. Auzmendi protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: se acercó a Neymar y terminó llevándose un recuerdo imborrable.

A través de sus redes sociales, el delantero argentino compartió el “tesoro” que recibió del astro brasileño: la emblemática camiseta número 10 del Santos, utilizada por el propio Neymar. Un gesto que sorprendió por la sencillez del brasileño y que marcó profundamente al exfutbolista Motagua.