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¿Qué fue de Mathías Vázquez? La dura realidad que vive tras salir de Motagua rumbo a EE UU

La falta de continuidad le ha impedido tomar ritmo competitivo, estancando su progreso en el fútbol norteamericano

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 16:57
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Se fue de Motagua rumbo al FC Cincinnati 2 y esta es su dura actualidad. La carrera de Mathías Vázquez en Estados Unidos.

Fotos: Cortesía.
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El hondureño Mathías Vázquez vive un arranque complicado en su nueva etapa con FC Cincinnati 2.

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El delantero de 19 años llegó al club norteamericano para la temporada 2026 en condición de préstamo por un año.

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Su fichaje generó expectativas tras su destacado paso por Motagua, done se consolidó como una de las jóvenes promesas del club.
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"La aguja" ya ha tenido oportunidades de entrenar con el primer equipo.
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Sin embargo, su participación en competencia oficial ha sido limitada.
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Hasta ahora, Vázquez solo ha disputado tres partidos con el filial.
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En esos encuentros suma apenas 102 minutos en el terreno de juego.
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Además, fue convocado en otros tres compromisos donde no tuvo acción.
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La falta de continuidad le ha impedido tomar ritmo competitivo.
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Este inicio representa un reto importante en su proceso de adaptación.
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La competencia interna en el plantel ha reducido sus oportunidades.
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A pesar de ello, su proceso en el fútbol estadounidense apenas comienza.
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La constancia y el trabajo serán claves para ganarse un espacio en el equipo.
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Actualmente, FC Cincinnati 2, dirigido por Sammy Castellanos, marcha noveno con 12 puntos en 10 partidos.
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