¿Qué fue de Mathías Vázquez? La dura realidad que vive tras salir de Motagua rumbo a EE UU

Se fue de Motagua rumbo al FC Cincinnati 2 y esta es su dura actualidad. La carrera de Mathías Vázquez en Estados Unidos.
El hondureño Mathías Vázquez vive un arranque complicado en su nueva etapa con FC Cincinnati 2.
El delantero de 19 años llegó al club norteamericano para la temporada 2026 en condición de préstamo por un año.
Su fichaje generó expectativas tras su destacado paso por Motagua, done se consolidó como una de las jóvenes promesas del club.
"La aguja" ya ha tenido oportunidades de entrenar con el primer equipo.
Sin embargo, su participación en competencia oficial ha sido limitada.
Hasta ahora, Vázquez solo ha disputado tres partidos con el filial.
En esos encuentros suma apenas 102 minutos en el terreno de juego.
Además, fue convocado en otros tres compromisos donde no tuvo acción.
La falta de continuidad le ha impedido tomar ritmo competitivo.
Este inicio representa un reto importante en su proceso de adaptación.
La competencia interna en el plantel ha reducido sus oportunidades.
A pesar de ello, su proceso en el fútbol estadounidense apenas comienza.
La constancia y el trabajo serán claves para ganarse un espacio en el equipo.
Actualmente, FC Cincinnati 2, dirigido por Sammy Castellanos, marcha noveno con 12 puntos en 10 partidos.