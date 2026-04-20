Neymar protagoniza polémica y explota: "No hay ser humano que lo aguante"

Neymar ha dejado fuertes comentarios en redes sociales tras protagonizar una nueva polémica en Brasil.
Neymar ha protagonizado una nueva polémica, al abandonar el campo como si se estuviera tapándose los oídos, mientras la afición del Santos abucheaba al equipo tras caer ante Fluminense en la Liga brasileña, un gesto que, según el 10, se debió apenas a un picor en la oreja.
Ante las críticas, Neymar no se quedó callado, y en sus redes sociales respondió con un contundente mensaje.
"Ha llegado el día en el que tengo que explicar un picor en la oreja. Gente, sinceramente, ustedes están exagerando demasiado y cruzando los límites... es muy triste tener que convivir con esto. No hay ser humano que lo aguante", escribió visiblemente molesto.
El Santos cayó 2-3 en casa ante el Fluminense, pero la imagen que dejó el partido fue la de Neymar abandonando la cancha mientras se llevaba sus manos a los oídos.
Una parte de la afición interpretó el gesto de Neymar como una manera de ignorar el enfado de la "torcida" tras la derrota ante Fluminense.
Tras esto, Neymar salió al paso y dio su explicación sobre lo sucedido apuntando contra una cadena televisiva.
"Salí tapándome la oreja un carajo. ¿No me puedo ni rascar el puto oído ahora? Que te den, ADM (gestor de redes sociales) de mierda", manifestó Neymar en los comentarios del artículo.
Tras esta polémica, Neymar recibió el respaldo de su círculo cercano y de algunas figuras del fútbol brasileño como Roberto Carlos.
Neymar atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que regresó al Santos, a principios de 2025.
El 10 lucha por ser convocado para el Mundial, pero el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aún no le ha llamado desde que asumió el cargo, en mayo del año pasado, y ha advertido que solo contará con los jugadores que estén físicamente al 100 %.
A pesar de que existe cierta presión mediática, a dos meses del Mundial todo parece indicar que Neymar se quedará afuera de la convocatoria de Brasil.