Evo Morales dice que hay supuesto "plan para capturarlo" con apoyo de la DEA

La Paz, Bolivia.-El expresidente Evo Morales (2006-2019) afirmó que la DEA estadounidense y el Ejército de Bolivia planeaban detenerlo entre este viernes y el sábado, después de que el Gobierno de Rodrigo Paz lo acusara de financiar con recursos del "narcotráfico" las protestas y bloqueos que desde hace 10 días exigen la renuncia del mandatario. Hasta el mediodía de este domingo -17 de mayo- no se ha producido ninguna captura. "Entre hoy (viernes) y mañana (sábado) el CIE (Compañía de Inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas), con la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.), que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales", había dicho el exmandatario en declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca. Las declaraciones de Morales se producen un día después de que el Gobierno anunciara que la DEA volverá a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de información de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos.

En la víspera, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un "plan macabro" destinado a provocar una ruptura constitucional mediante las protestas de sectores campesinos y obreros que exigen la salida de Paz, quien lleva seis meses en el poder. Según Gálvez, ese plan fue "pensado, financiado y operado" desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, con fondos provenientes del "narcotráfico", en una región central de Bolivia que es además una de las principales zonas productoras de hoja de coca del país. Morales sostuvo que el Gobierno está obligado "a demostrar las mentiras" y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser "narcotraficantes". El exmandatario también aseguró que el Gobierno pretende dictar un estado de excepción, militarizar el país y trasladar tropas al Trópico de Cochabamba bajo el "pretexto" de que se "atenta contra la democracia".