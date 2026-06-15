Asfura presiona al Congreso para aprobar reformas de la ENEE y advierte: “Honduras se desangra”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, lanzó este lunes un llamado al Congreso Nacional para que apruebe las reformas orientadas a reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al asegurar que la crisis de la estatal sigue drenando recursos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura. El mandatario pidió el respaldo de los 128 diputados y defendió los cambios impulsados por su gobierno como una medida urgente para rescatar las finanzas de la empresa. “Honduras no puede seguir así. Nos estamos desangrando con la ENEE”, afirmó Asfura. El gobernante sostuvo que las reformas cuentan con el respaldo de organismos multilaterales y aseguró que el objetivo es ordenar administrativa y financieramente la estatal eléctrica. “La ENEE es de Honduras y seguirá siendo de Honduras. Nadie la está entregando a nadie”, enfatizó.

En uno de los momentos más fuertes de su intervención, Asfura responsabilizó a la administración de Xiomara Castro por la situación que atraviesa la empresa estatal, calificando su gestión como “desastrosa”. “La administración anterior fue desastrosa totalmente, no solo en lo económico, sino que hizo quedar mal a Honduras a nivel internacional”, declaró. El mandatario señaló que su gobierno está tomando decisiones difíciles para corregir los problemas estructurales que afectan al sistema eléctrico nacional y prometió resultados en los próximos meses. Como parte de las medidas adoptadas, Asfura destacó el cierre del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, una decisión que justificó por los altos costos operativos y la falta de resultados. Según el presidente, el programa contaba con 2,109 empleados y manejaba un presupuesto de 5,300 millones de lempiras. “Lo cerramos y no pasó nada. Estamos eliminando duplicidades y reduciendo gastos innecesarios”, afirmó. Añadió que la prioridad de su administración es identificar las pérdidas técnicas y no técnicas que afectan a la ENEE, fortalecer la red de transmisión y mejorar la distribución de energía.