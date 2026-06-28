Presidente anuncia el programa: “La salud más cerca de usted” para atender comunidades rurales

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, anunció este domingo en Copán Ruinas, el lanzamiento del programa: “La salud más cerca de usted”, una iniciativa orientada a llevar atención médica a las comunidades más alejadas del país y facilitar el acceso a los servicios de salud para miles de hondureños. “Quiero decirles que estaremos en Gracias, Lempira, para estar en Candelaria mañana (lunes), cerca de la frontera, en el puente La Integración, donde llevamos un programa muy intenso que se llama: “La salud más cerca de usted”, y ahí vamos a estar con los doctores, con la gente, atendiéndolos en el tema de salud”, detalló el mandatario.

El presidente informó que la jornada también se realizará de manera simultánea en otros puntos del país. “Mañana se va a hacer también en Pimienta, en el departamento de Cortés, simultáneamente en Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán”, precisó Asfura. El mandatario explicó que "la estrategia busca priorizar municipios históricamente desatendidos y zonas de difícil acceso, donde muchas familias enfrentan mayores obstáculos para recibir atención médica oportuna".