Asfura anuncia reformas en salud y seguridad con atención a mora quirúrgica y crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, anunció este martes una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de salud, regularizar la situación laboral de personal médico y reforzar la estrategia de seguridad nacional contra el crimen organizado.
Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa en la Academia Nacional de Policía (Anapo), en la ciudad de La Paz, en el marco de la conmemoración del Día del Policía Hondureño.
En materia de salud, el mandatario informó sobre la puesta en marcha de un call center para atender la mora quirúrgica y las emergencias hospitalarias, con el propósito de mejorar la comunicación entre los centros asistenciales y los pacientes, así como agilizar los procesos de atención en la red pública.
Según explicó, la herramienta permitirá dar seguimiento a las personas que permanecen en listas de espera para cirugías, ordenar la demanda de servicios hospitalarios y reducir los tiempos de respuesta.
Asfura también indicó que el Gobierno avanza en la regularización de alrededor de 300 médicos que mantenían situaciones administrativas pendientes desde 2025. Señaló que cada caso fue revisado mediante expedientes individuales para facilitar su formalización.
“Serán reincorporados con respeto a sus plazas y pagos antes de finalizar junio”, afirmó el gobernante, al tiempo que aseguró que se respetarán los ajustes salariales establecidos por ley y continuará la incorporación gradual de especialistas médicos en distintas áreas del sistema sanitario.
Asfura explicó que el mecanismo permitirá dar seguimiento a las personas en lista de espera quirúrgica, ordenar la demanda hospitalaria y reducir los tiempos de respuesta, en un esfuerzo por modernizar la gestión sanitaria en el país.
Además, informó que su administración avanza en la regularización de aproximadamente 300 médicos que presentaban situaciones administrativas pendientes desde 2025, asegurando que cada caso fue revisado mediante expedientes individuales para su formalización.
El mandatario indicó que estos profesionales “serán reincorporados con respeto a sus plazas y pagos antes de finalizar junio, como parte del proceso de ordenamiento del sistema de salud pública”.
Asimismo, dio a conocer que “se respetarán los ajustes salariales establecidos por ley y que ya se ha iniciado la incorporación progresiva de especialistas médicos, incluyendo nombramientos recientes en distintas áreas del sistema sanitario”.
En materia de seguridad, el gobernante reafirmó que su administración mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, destacando la coordinación entre las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional, para el fortalecimiento operativo de las instituciones.
Explicó que “se trabaja en un plan de fortalecimiento con incorporación de tecnología y equipamiento”, aunque señaló que “los resultados dependerán de procesos logísticos y de coordinación interinstitucional”.
El mandatario también se refirió a la cooperación internacional, principalmente los acercamientos con actores políticos y aliados estratégicos de la región, con el objetivo de reforzar la capacitación y modernización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“Si no velamos por la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente, no vamos a tener paz”, expresó el mandatario, al recordar que “el crimen organizado representa un desafío regional que debe enfrentarse de manera conjunta”.
Asfura confirmó su respaldo a iniciativas legislativas relacionadas con la creación del Consejo de la Judicatura, al señalar que el proyecto ya fue enviado al Congreso Nacional y pidió a los diputados su aprobación sin distinción política.
Por otro lado, afirmó que su Gobierno trabaja de manera “silenciosa y constante” en la ejecución de planes de transformación en distintos sectores, entre ellos salud, educación, seguridad y empleo.
El mandatario destacó que su gobierno “trabaja junto a autoridades locales y diputados para atender necesidades prioritarias como el acceso al agua potable y la mejora de la red vial”, asegurando la continuidad de obras de bacheo, ejecución de nuevos proyectos y cumplimiento de compromisos adquiridos por administraciones anteriores.