Asfura anuncia reformas en salud y seguridad con atención a mora quirúrgica y crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, anunció este martes una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de salud, regularizar la situación laboral de personal médico y reforzar la estrategia de seguridad nacional contra el crimen organizado.

Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa en la Academia Nacional de Policía (Anapo), en la ciudad de La Paz, en el marco de la conmemoración del Día del Policía Hondureño.

En materia de salud, el mandatario informó sobre la puesta en marcha de un call center para atender la mora quirúrgica y las emergencias hospitalarias, con el propósito de mejorar la comunicación entre los centros asistenciales y los pacientes, así como agilizar los procesos de atención en la red pública.

Según explicó, la herramienta permitirá dar seguimiento a las personas que permanecen en listas de espera para cirugías, ordenar la demanda de servicios hospitalarios y reducir los tiempos de respuesta.

Asfura también indicó que el Gobierno avanza en la regularización de alrededor de 300 médicos que mantenían situaciones administrativas pendientes desde 2025. Señaló que cada caso fue revisado mediante expedientes individuales para facilitar su formalización.

“Serán reincorporados con respeto a sus plazas y pagos antes de finalizar junio”, afirmó el gobernante, al tiempo que aseguró que se respetarán los ajustes salariales establecidos por ley y continuará la incorporación gradual de especialistas médicos en distintas áreas del sistema sanitario.