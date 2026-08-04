El alcohol lo consumió: la triste realidad de mundialista con México que jugó en Honduras

El mundo del alcohol ha destruido muchas vidas y en México ha hecho eco en las últimas horas la aparición de un exfutbolista que está consumido por el vicio. Fue parte de la selección azteca en el Mundial 2014 y militó en Honduras, esta es su realidad.
Se trata de Carlos "Gullit" Peña, quien fichó con el Vida de La Ceiba en el segundo semestre del 2022, estando con los ceibeños solo unos meses.
Peña venía del FAS de El Salvador donde salió campeón y su paso por el Vida fue efímero, yéndose después al fútbol de Emiratos Árabes Unidos.
"Gullit" Peña fue parte de la Selección de México en el Mundial de Brasil 2014, desde el repechaje ante Nueva Zelanda se convirtió en una pieza clave.
Peña fue captado en un video en las calles de León, Guanajuato, junto a otra persona y los dos en una motocicleta con alcohol.
El video muestra a Peña junto a un conductor que también sostiene una bebida alcohólica. Durante la grabación, se escucha la pregunta: “Venimos bien pedos, ¿verdad, Gullit?”.
Durante los últimos años, la imagen pública del mediocampista se ha visto definida más por sus polémicas personales que por sus logros profesionales.
“No me arrepiento de nada, soy lo que soy por lo que he hecho en mi vida y porque yo siempre he querido, nunca nadie me ha obligado a nada”, dijo hace unos meses el mexicano.
Su carrera comenzó a decaer por problemas disciplinarios y el consumo de alcohol, lo que derivó en salidas abruptas de varios clubes.
Posteriormente el exjugador fue captado en un lugar de venta de mariscos donde se observó bebidas alcohólicas en las mesas.