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Caos en la FIFA: la decisión que tomó Infantino tras el fracaso de su polémico plan millonario

La nueva empresa pretendía administrar los aspectos comerciales y operativos de las principales competiciones organizadas por la FIFA

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 16:38
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Se revela la decisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras fracaso de su polémico plan.

 Fotos: Cortesía.
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La FIFA atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años tras el fracaso del proyecto impulsado por Gianni Infantino.
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El presidente del organismo convocó a los principales directivos a una reunión de emergencia que se celebrará este miércoles en Rabat, Marruecos.
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El encuentro busca analizar las consecuencias del rechazo que provocó la propuesta de crear una nueva filial comercial.
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De acuerdo con Sky Sports, Infantino tomó la decisión después de retirar oficialmente el plan de FIFA Forward Enterprise (FFE).
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La nueva empresa pretendía administrar los aspectos comerciales y operativos de las principales competiciones organizadas por la FIFA.
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Entre sus funciones estaba la gestión de los derechos comerciales de la fase final de la Copa del Mundo.
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Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo entre las principales confederaciones del fútbol mundial.
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La UEFA fue la primera en mostrar su oposición y advirtió que sus federaciones podrían abandonar las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante.
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Posteriormente, la Concacaf respaldó la postura del organismo europeo y aumentó la presión sobre la FIFA.
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La Conmebol también expresó sus reservas e inició un proceso de consultas internas bajo el mensaje de que "primero está el fútbol".
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Ante el creciente conflicto, la FIFA anunció el viernes que desistía definitivamente de crear la nueva filial.
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En un comunicado oficial, el organismo reconoció que la propuesta había provocado divisiones que ya no beneficiaban el objetivo inicial.
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La oposición no solo llegó desde las confederaciones, sino también desde importantes dirigentes de la propia FIFA, como Arsène Wenger y Mattias Grafström.
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El príncipe Ali de Jordania fue aún más contundente al acusar a la FIFA de ejercer una presión que calificó como un "chantaje" relacionado con los premios y la reelección de Infantino.
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La reunión en Rabat será clave para definir los próximos pasos de la FIFA tras uno de los mayores reveses políticos que ha sufrido Gianni Infantino durante su presidencia.
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