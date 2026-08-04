Caos en la FIFA: la decisión que tomó Infantino tras el fracaso de su polémico plan millonario

Se revela la decisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras fracaso de su polémico plan.
La FIFA atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años tras el fracaso del proyecto impulsado por Gianni Infantino.
El presidente del organismo convocó a los principales directivos a una reunión de emergencia que se celebrará este miércoles en Rabat, Marruecos.
El encuentro busca analizar las consecuencias del rechazo que provocó la propuesta de crear una nueva filial comercial.
De acuerdo con Sky Sports, Infantino tomó la decisión después de retirar oficialmente el plan de FIFA Forward Enterprise (FFE).
La nueva empresa pretendía administrar los aspectos comerciales y operativos de las principales competiciones organizadas por la FIFA.
Entre sus funciones estaba la gestión de los derechos comerciales de la fase final de la Copa del Mundo.
Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo entre las principales confederaciones del fútbol mundial.
La UEFA fue la primera en mostrar su oposición y advirtió que sus federaciones podrían abandonar las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante.
Posteriormente, la Concacaf respaldó la postura del organismo europeo y aumentó la presión sobre la FIFA.
La Conmebol también expresó sus reservas e inició un proceso de consultas internas bajo el mensaje de que "primero está el fútbol".
Ante el creciente conflicto, la FIFA anunció el viernes que desistía definitivamente de crear la nueva filial.
En un comunicado oficial, el organismo reconoció que la propuesta había provocado divisiones que ya no beneficiaban el objetivo inicial.
La oposición no solo llegó desde las confederaciones, sino también desde importantes dirigentes de la propia FIFA, como Arsène Wenger y Mattias Grafström.
El príncipe Ali de Jordania fue aún más contundente al acusar a la FIFA de ejercer una presión que calificó como un "chantaje" relacionado con los premios y la reelección de Infantino.
La reunión en Rabat será clave para definir los próximos pasos de la FIFA tras uno de los mayores reveses políticos que ha sufrido Gianni Infantino durante su presidencia.