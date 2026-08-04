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Lamine Yamal sorprende en Colombia: así fue captado disfrutando de sus vacaciones

Tras coronarse como campeón del Mundial 2026, el futbolista español Lamine Yamal decidió escaparse hacia un país de América del Sur. Así disfruta sus vacaciones

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 16:28
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El futbolista español Lamine Yamal causó sensación este martes con su visita a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, a donde llegó para pasar sus vacaciones después de coronarse como campeón del Mundial de 2026 junto a su selección.

 Foto: Instagram
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"Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan", afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en su cuenta de X.

 Foto: Redes sociales
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El futbolista fue visto paseando por las calles del centro histórico de la ciudad caribeña acompañado por su equipo de seguridad, que lo resguardó de un grupo de fanáticos que se acercó al español para tomarse fotografías.

 Foto: Redes sociales
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Varios seguidores publicaron videos de Lamine Yamal cuando salía de su hotel, vestido con una camiseta blanca y un pantalón corto en tono marrón, y saludó a los visitantes que permanecían a la expectativa de poder ver al joven astro del fútbol.

 Foto: Instagram
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Desde que España se coronó como campeona del Mundial, el pasado 19 de julio frente a Argentina, los jugadores de la selección se han tomado vacaciones por diferentes destinos turísticos.

 Foto: Instagram
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El jugador del Barcelona, de 19 años, compartió hace poco imágenes de su descanso junto a su familia y su pareja.

 Foto: Instagram
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Cartagena es una de las ciudades más visitadas de Colombia y esta vez fue la elegida por el futbolista español para tomar unas merecidas vacaciones.

Foto: Cortesía
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Cartagena tiene un legado de Europa que se conecta bien con España, con destinos que atraen mucho al viajero español, a través de la cultura, historia y gastronomía.

 Foto: Instagram
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Los colombianos, al ver al futbolista español, no pudieron evitar pedirle fotografías a tan solo días de coronarse campeón del Mundial 2026.

 Foto: Redes sociales
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Hasta el momento se desconoce cuántos días Lamine Yamal disfrutará de unas merecidas vacaciones en Cartagena, Colombia.

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