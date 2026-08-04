Lamine Yamal sorprende en Colombia: así fue captado disfrutando de sus vacaciones

"Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan", afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en su cuenta de X.