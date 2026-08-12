Taxistas que excedan el espacio autorizado en puntos serán multados con L2,000

Tegucigalpa, Honduras.- Los puntos de taxi que ocupen más espacio del permitido en las calles de Tegucigalpa podrían ser sancionados con una multa de 2,000 lempiras, advirtió Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal. La medida busca evitar que los puntos de taxi se extiendan más allá del área autorizada y obstaculicen la circulación vehicular en las calles de la capital. Según Esperanza, los permisos para los puntos de taxi contemplan 25 metros lineales, espacio equivalente a unas tres unidades de transporte.

Sin embargo, señaló que algunos puntos han utilizado más espacio del autorizado y llegan a ocupar prácticamente toda una calle, dificultando el paso de los demás conductores. "Muchas veces estas personas, abusando del permiso que se les otorga por parte de Movilidad Urbana, se toman prácticamente toda una calle, obstruyendo también la libre circulación a los demás vehículos", afirmó. Uno de los sectores donde ya se intervino esta situación es la colonia 21 de Octubre, donde funciona uno de los puntos de taxi considerados de mayor tamaño en la ciudad. En ese lugar se realizó un proceso de socialización con los taxistas para explicar los límites establecidos y advertir sobre las consecuencias de ocupar más espacio del permitido.