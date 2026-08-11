Patronatos urgen construcción de nuevas villas olímpicas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de espacios deportivos adecuados y la obsolescencia de la actual Villa Olímpica han llevado a representantes de patronatos de distintos sectores de la capital de la República a plantear la construcción de nuevos complejos deportivos. La propuesta busca desconcentrar las actividades deportivas y acercar las instalaciones a las comunidades, principalmente en zonas como el sur de la capital, la colonia Kennedy, la Villa Nueva y otros sectores donde existe una creciente población juvenil. “La verdad es que ya es urgente hacer una nueva Villa Olímpica. Sería ideal construirla en la zona sur, ya que ahí se desarrollan inversiones en vivienda y el acceso sería más fluido”, planteó Pablo Josué Lagos, presidente de la Asociación de Patronatos de la zona sur de la capital. El entrevistado consideró que esa parte de la capital carece de suficientes áreas deportivas, por lo que podría convertirse en un punto estratégico para una nueva infraestructura. “La zona sur es prácticamente la única que no cuenta con áreas deportivas suficientes. Por eso, consideramos que sería un sector estratégico para construir una nueva Villa Olímpica”, sostuvo Lagos, quien representa a 27 patronatos entre aldeas, caceríos y residenciales. Además de una nueva Villa Olímpica, Lagos planteó retomar el Proyecto Gol de la Fenafuth, ubicado en El Tizatillo, al considerar que el crecimiento habitacional de esa zona permitiría aprovechar una infraestructura deportiva que permanece inconclusa. “Ahí está el Proyecto Gol de la Fenafuth, que nunca fue terminado, a pesar de que los terrenos pertenecen a la federación. Sería importante retomar esa obra y aprovechar lo que existe”, señaló. En la colonia Kennedy también se impulsa la búsqueda de alternativas para ampliar la oferta deportiva. Luis Salinas, presidente del patronato, aseguró que ya presentaron ante la Alcaldía un proyecto que contempla espacios para actividades deportivas. “Si queremos crear una cultura de que los jóvenes realicen ejercicio o practiquen algún deporte, también es importante desconcentrar los centros deportivos”, afirmó Salinas al referirse a la saturación de la Villa Olímpica.

El representante cuestionó además las condiciones actuales del complejo, al señalar que los atletas enfrentan limitaciones para entrenar y que las familias deben asumir parte de los costos para que sus hijos puedan practicar una disciplina. “Da pesar ver las condiciones en las que entrenan los atletas. El esfuerzo que hacemos los padres representa una erogación económica, porque lo que reciben del Estado es mínimo”, expresó. Salinas también sostuvo que los espacios públicos deben garantizar oportunidades para jóvenes de bajos ingresos y evitar que el costo de las actividades deportivas se convierta en una barrera para acceder a ellas. “Por eso considero importante desconcentrar la Villa Olímpica y crear otros centros deportivos y recreativos donde los jóvenes puedan practicar diferentes disciplinas”, manifestó el presidente del patronato de la Kennedy. Por su parte, el presidente de la colonia Villa Nueva, Pablo Santos, advirtió que los jóvenes enfrentan dificultades para trasladarse a instalaciones deportivas debido a la inseguridad entre los distintos sectores de la colonia. “El joven no puede salir a determinadas horas por temor a la inseguridad. Tampoco puede trasladarse libremente a un centro deportivo porque las colonias están sectorizadas”, señaló Santos. El dirigente puso como ejemplo una cancha de fútbol de grama sintética construida con una inversión de 18 millones de lempiras. Aunque la infraestructura está disponible, considera que permanece subutilizada porque Villa Nueva está dividida en unos 10 sectores. “Villa Nueva tiene alrededor de 80,000 habitantes, divididos en unos 10 sectores. Si hubiera condiciones de seguridad, se podrían organizar campeonatos entre ellos y convertir el deporte en un mecanismo de convivencia”, explicó.

Santos respaldó la creación de nuevos espacios deportivos en sectores estratégicos, pero insistió en que cualquier inversión debe estar acompañada de medidas de seguridad que permitan a los jóvenes movilizarse y utilizar las instalaciones sin temor. En Altos de San Francisco, el presidente del patronato, Orlando Osorio, también respaldó la creación de nuevos espacios deportivos y consideró necesario distribuirlos en distintos sectores de la capital para acercarlos a los barrios y colonias. Osorio señaló que el deporte debe avanzar de manera paralela con la educación y recordó que durante años han planteado la necesidad de contar con un anexo universitario que permita a los jóvenes estudiar sin trasladarse hasta la universidad.

“Debemos apostarle al deporte porque ayuda a que los jóvenes se alejen de los malos caminos y también contribuye a la salud mental”, afirmó el dirigente comunitario. El presidente del patronato de Altos de San Francisco consideró que la capital necesita una inversión sostenida en instalaciones deportivas, ya que algunas canchas y proyectos anunciados en distintos sectores han quedado abandonados o sin el mantenimiento necesario.

Balonmano pide instalaciones propias y más complejos deportivos

Desde el ámbito federado, Gerardo Valverde Portuguez, gestor deportivo de la Federación Hondureña de Balonmano, advirtió que la concentración de varias disciplinas en un mismo espacio limita los entrenamientos y provoca conflictos por el uso de las instalaciones. “El principal problema es que nos ponen a competir a las mismas federaciones por un mismo espacio. Creo que ese es el tema más peligroso de depender de un mismo lugar”, explicó Valverde. Como ejemplo, señaló que en el gimnasio 3 coinciden futsal, baloncesto y balonmano, mientras otras disciplinas también requieren el área, reduciendo las horas disponibles para los atletas que se preparan para competencias nacionales e internacionales. “Nosotros, como balonmano federado, solamente tenemos lunes y miércoles de 7:00 a 9:00 de la noche para entrenar con las selecciones. Es demasiado poco tiempo para poder entrenar”, afirmó. El representante de balonmano consideró que la solución no debe limitarse a ampliar la Villa Olímpica existente, sino que Tegucigalpa necesita uno o dos complejos adicionales para distribuir las disciplinas y reducir la presión sobre las instalaciones actuales.

“No estamos pidiendo igualdad, sino equidad. También necesitamos, al igual que el fútbol, instalaciones adecuadas para poder realizar los entrenamientos y todas las actividades”, manifestó Valverde. La propuesta también contempla construir instalaciones deportivas fuera del centro actual, incluso mediante convenios con instituciones que poseen terrenos. Para Valverde, la seguridad y el acceso deben ser factores determinantes al elegir los sitios.