  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Becas y fútbol llegarán a jóvenes de sectores vulnerables de la capital

El convenio contempla clínicas deportivas, entrenamientos, becas y procesos de identificación de talento para niños y jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 12:15
Becas y fútbol llegarán a jóvenes de sectores vulnerables de la capital

El acuerdo también prevé la realización de actividades en distintos barrios y colonias de la capital, con el objetivo de identificar nuevos talentos y fortalecer los procesos de formación deportiva.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Niños y jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela podrán acceder a becas deportivas por medio de una alianza entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el club deportivo Real Tegus, que busca llevar oportunidades a sectores vulnerables de la ciudad.

La iniciativa contempla la realización de clínicas deportivas, entrenamientos, programas de inclusión comunitaria y becas para jóvenes con potencial en distintas disciplinas, con énfasis en el fútbol.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, los programas estarán orientados principalmente a comunidades vulnerables y sectores de riesgo, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso al deporte y promover el desarrollo integral de la juventud.

Más de un millón de jóvenes capitalinos se han formado a través proyectos preventivos

El acuerdo también prevé la realización de actividades en distintos barrios y colonias de la capital, con el objetivo de identificar nuevos talentos y fortalecer los procesos de formación deportiva.

Entre las acciones anunciadas figura la creación de espacios para el desarrollo de jóvenes deportistas, así como el acompañamiento de entrenadores y profesionales vinculados al ámbito futbolístico.

Durante la firma del convenio participaron figuras reconocidas del fútbol nacional e internacional, entre ellas Merlyn Membreño, exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras; Joseph Rosales, futbolista hondureño que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos; y Luis Alvarado, entrenador y formador de divisiones menores.

Más de 8,000 jóvenes de la capital pueden acceder gratis a cursos y asesorías

Las autoridades detallaron que los programas serán implementados de forma progresiva en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüelab.

El objetivo principal del proyecto será involucrar a jóvenes de zonas vulnerables que actualmente tienen acceso limitado a espacios deportivos y recreativos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias