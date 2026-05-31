Becas y fútbol llegarán a jóvenes de sectores vulnerables de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Niños y jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela podrán acceder a becas deportivas por medio de una alianza entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el club deportivo Real Tegus, que busca llevar oportunidades a sectores vulnerables de la ciudad.
La iniciativa contempla la realización de clínicas deportivas, entrenamientos, programas de inclusión comunitaria y becas para jóvenes con potencial en distintas disciplinas, con énfasis en el fútbol.
De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, los programas estarán orientados principalmente a comunidades vulnerables y sectores de riesgo, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso al deporte y promover el desarrollo integral de la juventud.
El acuerdo también prevé la realización de actividades en distintos barrios y colonias de la capital, con el objetivo de identificar nuevos talentos y fortalecer los procesos de formación deportiva.
Entre las acciones anunciadas figura la creación de espacios para el desarrollo de jóvenes deportistas, así como el acompañamiento de entrenadores y profesionales vinculados al ámbito futbolístico.
Durante la firma del convenio participaron figuras reconocidas del fútbol nacional e internacional, entre ellas Merlyn Membreño, exjugador del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras; Joseph Rosales, futbolista hondureño que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos; y Luis Alvarado, entrenador y formador de divisiones menores.
Las autoridades detallaron que los programas serán implementados de forma progresiva en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüelab.
El objetivo principal del proyecto será involucrar a jóvenes de zonas vulnerables que actualmente tienen acceso limitado a espacios deportivos y recreativos.