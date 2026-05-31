Becas y fútbol llegarán a jóvenes de sectores vulnerables de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Niños y jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela podrán acceder a becas deportivas por medio de una alianza entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el club deportivo Real Tegus, que busca llevar oportunidades a sectores vulnerables de la ciudad.

La iniciativa contempla la realización de clínicas deportivas, entrenamientos, programas de inclusión comunitaria y becas para jóvenes con potencial en distintas disciplinas, con énfasis en el fútbol.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, los programas estarán orientados principalmente a comunidades vulnerables y sectores de riesgo, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso al deporte y promover el desarrollo integral de la juventud.